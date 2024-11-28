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Özelleştirme Başkanlığı açıkladı: Çayırhan Termik Santrali'nin satış ihalesi ertelendi

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Çayırhan Termik Santrali'nin özelleştirilmesine karşı eylemlerini 9. gününde sürdüren işçiler Ankara'ya doğru yürüyüşe geçerken; Özelleştirme İdaresi Başkanlığı satış ihalesinin ertelendiğini duyurdu.

Ankara'nın Nallıhan ilçesinde bulunan Çayırhan Termik Santrali'nin özelleştirilmesine tepki göstererek kendilerini madene kapatan 500 madencinin eylemleri devam ediyor. Pazartesi günü bakanlıkla görüşen işçiler, bakanlığın özelleştirmeden vazgeçmemesi üzerine Ankara'ya doğru yürüyüşe geçti.

İHALE ERTELENDİ

Madencilerin Ankara'ya Hazine ve Maliye Bakanlığı'na doğru yürüdükleri sırada Özelleştirme İdaresi Başkanlığı bir açıklama yaparak satış ihalesinin ertelendiğini duyurdu.

Yapılan açıklamaya göre daha önce 4 Aralık 2024 olarak duyurulan son teklif verme tarihi, 4 Mart 2025 tarihine uzatıldı. Ayrıca yapılan açıklamada erteleme nedeni işçilerin taleplerinin incelenmesi olarak duyuruldu.

Açıklamada "Çayırhan Termik Santrali ve santrale kömür temin eden maden sahalarının özelleştirilmesine ilişkin ihale ilanı 17.09.2024 tarihli Resmi Gazete'de yayınlanmış ve ihalede son teklif verme tarihi 04.12.2024 olarak belirlenmiştir.

İdaremiz söz konusu özelleştirme işleminin etkin, verimli, şeffaf ve hukuka uygun bir şekilde yürütülmesine zami özeni göstermektedir. Kamuoyunda gündeme getirilen hususlar da dikkate alınarak;

-İhaleye konu alanların gözden geçirilerek tekrar değerlendirilmesi,

-Çalşanlarımızın taleplerinin incelenerek değerlendirilesi,

amacıyla söz konusu ihalede son teklif verme tarihi 04.03.2025 Salı günü, saat 18:00'a kadar uzatılmıştır" denildi.

Madenciler yürüyüşe başlamıştı: Çayırhan Termik Santrali'nin satış ihalesi ertelendi

Özelleştirme Başkanlığı açıkladı: Çayırhan Termik Santrali'nin satış ihalesi ertelendi
Haberler.com / Serhat Yılmaz - Ekonomi
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Yorumlar (1)

Haber YorumlarıVATANDAŞ:

Dur tahmin edelim cengo mu alacak ihaleyi çecen mi ;)

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