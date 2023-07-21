Maden Sektörü Başarılı Gençlere Burs Veriyor

Maden sektörü, maden, jeoloji, jeofizik ve cevher hazırlama mühendisliklerini seçen başarılı gençlere asgari ücret tutarında burs veriyor.

Bu yıl üniversite sınavına giren 3 milyonun üzerinde genç, sınav sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte tercih sürecine girdi. "Cevherimiz Sensin" diyerek başarılı gençleri maden, jeoloji, jeofizik ve cevher hazırlama mühendisliklerinden birini tercih etmeye davet eden maden sektörü, gençlere asgari ücret tutarında burs ve iş garantisi teklif ediyor. Z kuşağının üniversitedeki tercihlerinin maden sektörünün ihtiyaç duyduğu mühendislikler olmasını istediklerini belirten Ege Maden İhracatçıları Birliği Başkanı İbrahim Alimoğlu, gençlerin 4 mühendislikten birini tercih etmeleri durumunda madencilik sektörü olarak başarılı bir kariyer vaat ettiklerini dile getirdi.

"Hedef, madencilik sektöründe katma değeri artırmak"

2022 yılında 6,5 milyar dolar ihracata imza attıklarını, toplamda Türkiye'ye 60 milyar dolarlık bir katma değer kazandırdıklarını anlatan Ege Maden İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Alimoğlu, Cevherimiz Sensin isimli projede; İstanbul Maden İhracatçıları Birliği, Batı Akdeniz İhracatçılar Birliği ve Doğu Karadeniz İhracatçılar Birliği ile güç birliğine gittiklerini, başarılı gençlerin madencilik sektöründe kilit konumdaki 4 mühendislikten birini tercih etmesi durumunda madencilik sektörünün Türk ekonomisine sağladığı katma değerin ve ihracatın katlanarak artacağına inandıklarının altını çizdi. Hayatın her alanında madenlerin yoğun bir şekilde kullanıldığını aktaran Alimoğlu, "Yeraltı zenginliklerimizi sürdürülebilir şekilde insanlığa kazandırma çalışmalarımızda gençlerimiz, mezun olduktan sonra hemen istihdam edilip üretim tesislerinde çalışarak saha deneyimini kazanacak, sektörümüzü daha da ileriye taşıyacaklar. Gençler, yeni bir madencilik anlayışıyla AR-GE çalışmalarıyla madencilik sektörümüzü kalkındıracak. Fabrikalarımızda ya da kendi açacakları fabrikalarda ve işletmelerde Türk madencilik sektörünün çıtasını yükseltmelerini umut ediyoruz. Genç mühendisler, sektörümüzün 15 milyar dolarlık ihracat hedefine ulaşma yolculuğunu hızlandıracaklar" diyerek sözlerini noktaladı.

Bursu kimler alabilecek?

Bursa hak kazanma kriterleri ve tutarları şöyle sıralandı.

1- İlk 65 binde yer alan ve İstanbul ile Ankara'da bulunan üniversitelerin ilgili bölümlerine yerleşen adaylardan; ilk 50 binde yerleşen adaylara net asgari ücret tutarı kadar (2023-2024 eğitim ve öğretim yılı için 11.402,32 TL), 50 bin 1-65 bin arasında yerleşen adaylara net asgari ücret tutarının 1/2'si kadar (2023-2024 eğitim ve öğretim yılı için 5.701,16 TL) burs verilecek.

2- İlk 250 binde yer alan ve İstanbul ile Ankara haricindeki illerde bulunan üniversitelerin ilgili bölümlerine yerleşen adaylardan; ilk 100 binde yerleşen adaylara net asgari ücret tutarı kadar (2023-2024 eğitim ve öğretim yılı için 11.402,32 TL), 100 bin 1-150 bin arasında yerleşen adaylara net asgari ücret tutarının 2/3'ü kadar (2023-2024 eğitim ve öğretim yılı için 7.601,54 TL), 150 bin 1-250 bin arasında yerleşen adaylara net asgari ücret tutarının 1/3'ü kadar (2023-2024 eğitim ve öğretim yılı için 3.800,77 TL) burs verilecek.

"Cevherimiz Sensin" isimli burs programı ile ilgili detaylı bilgiye www.cevherimizsensin.com isimli web sitesinden ve Instagram/hayatimizmaden, Twitter: EMİB/Ege Maden İhracatçıları Birliği ve Linkedin: EMİB/Ege Maden İhracatçıları Birliği sosyal medya hesaplarından ulaşılabilecek. - İZMİR