Maden Mühendisi Dolandırıldı: 420 Bin Lira Forex Yatırımı Kayboldu

Antalya'da yaşayan maden mühendisi Yasin Ünver, eşine düğünde takılan altınları değerlendirmek için 'Forex' yatırımı adı altında parça parça 420 bin lira yatırdı. Ancak dolandırıldığını sosyal medyadan öğrenen Ünver, şikayetçi oldu. Ünver'in avukatı, dolandırıcıların İstanbul ve Gaziantep'te paravan şirket kurduğunu tespit etti.

ANTALYA'da yaşayan maden mühendisi Yasin Ünver (32), eşine düğünde takılan altınların değerini katlamak isterken dolandırıldı. 'Forex' yatırımı adı altında parça parça 420 bin lira yatıran Ünver, dolandırıldığını sosyal medyadan öğrendikten sonra şikayetçi oldu. Ünver, "Bu zamana kadar 420 bin lira yatırdım. Sosyal medyada bu işlemlerin dolandırıcılık olduğunu gördüğümde başımdan aşağı kaynar sular indi. Bu para, benim evliliğimdeki takılan takılar altın ve bileziklerdi" dedi.

'Forex' yatırımı adı altında Sermaye Piyasası Kurulu'ndan izinli faaliyet gösterdiklerini öne sürerek, aylık yüzde 25-50 kar vaadiyle yatırımcılardan para toplayan şebeke, Antalya'da yaşayan maden mühendisi Yasin Ünver'i dolandırdı. Ünver, Sermaye Piyasası Kurulu onaylı bir firmanın borsa hisseleriyle ilgileniyordu. Bu sırada Ünver'in numarasını bulan dolandırıcılar sürekli arayarak, 'Borsanın 1 ayda kazandırdığını 1 haftada kazanalım' diyerek ikna ettiler. Daha sonra dolandırıcılar, tam bir hafta boyunca Ünver adına açılan hesabın kapanacağını, parasının boşa gideceğini söyleyerek Ünver'den hesaba para yatırmalarını istedi. Parça parça yaklaşık 420 bin lira yatıran Ünver, dolandırıldığını ise sosyal medya üzerinde çıkan bir haberden öğrendi.

Dolandırıcıların İstanbul ve Gaziantep'te paravan şirket kurduğunu tespit eden Yasin Ünver'in avukatı Ebubekir Taha Özen, Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığına şikayette bulundu. Özen, "Bu tarz dosyalarda vatandaşlarımız savcılıklara gittiği zaman bu suç duyurularının hassasiyetle incelenmesi gerekiyor. Bu dosya üzerinde kurulan paravan şirketlerin birisi İstanbul diğeri ise Gaziantep'te. Dosyanın takipçisi olacağız" ifadelerini kullandı.