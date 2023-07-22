Macaristan Başbakanı Orban: Yatırımlarımız Doğu'dan Geliyor

Macaristan Başbakanı Viktor Orban, ülkesine son yıllarda yapılan yatırımların Güney Kore, Çin ve Japonya'dan geldiğini söyledi. Orban, Doğu'ya açılmanın önemine işaret ederek, Avrupa'nın Rusya ile ilişkilerine de değindi.

Macaristan Başbakanı Viktor Orban, ülkesine son yıllarda yapılan yatırımların Güney Kore, Çin ve Japonya'dan geldiğini söyledi.

Orban, her yıl geleneksel olarak Romanya'nın Harghita kentindeki Macar azınlık için düzenlenen Tuşnad Yaz Kampı'nda yapılan etkinlikte konuştu.

Yatırımları sağlamlaştırmak istediklerini belirten Orban, Doğu'ya açılmanın önemine işaret etti. ???????Orban, "Doğu'ya açılmak önemli çünkü bir dünya ekonomisine ihtiyacımız var." dedi.

Orban, Macaristan'a son yıllarda yapılan yatırımların Güney Kore, Çin ve Japonya'dan geldiğini vurguladı.

Avrupa'nın Rusya ile ekonomik ilişkilerine de değinen Orban, Rusya'yı Avrupa ekonomisinden ayırma girişiminin Rusya'yı etkilemeyeceğini dile getirdi.

Orban, Rusya'nın dünyanın diğer köşelerinden bağlantısının kesilemeyeceğini ifade etti.

Ukraynalıların OTP Bank'a yönelik başlattığı saldırıyı da "Macar fobisi" olarak nitelendiren Orban, Avrupalı ??büyük şirketlerin Rusya'dan kopmak ve hatta Rusya'dan ayrılmak bile istemediklerini kaydetti.

Ukrayna, Macar bankası OTP'yi Rusya'yı desteklediği için yaptırım uygulanan kuruluşlar listesine almıştı.