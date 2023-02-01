Maaşlarını düşük bulan bankacılardan sessiz protesto! Şubelere siyah kıyafetlerle gittiler

Banka çalışanları maaşlarının düşük olmasına tepki göstermek adına bugün "Siyah Simsiyah" adı altında sessiz bir eyleme imza attı. Katılımın oldukça fazla olduğu maaş protesto eyleminde bankacılar şubelerine siyah kıyafetleriyle giderken, bazı banka müşterilerinin de siyah kıyafetlerle bankacılara destek verdikleri görüldü.

Türkiye'de yaşanan ekonomik kriz karşısında maaşlarının düşük olduğunu savunan banka çalışanları bugün sessiz bir eyleme imza attı.

MÜŞTERİLER DE SİYAH KIYAFETLERİYLE DESTEK VERDİ

31 Ocak 2023 ilk maaşındaki zamları yeterli bulmayan bankacılar "Siyah Simsiyah" adı altında başlattıkları eylemde şubelere siyah kıyafetleriyle giderken, bazı müşteriler de bankacılara şubelere siyah kıyafetlerle giderek destek verdi.

YOĞUN KATILIM GERÇEKLEŞTİ

Bankacıların düşük maaş protestosu eylemine katılım oldukça fazla oldu. Sendikaların destek vermediği bu eylemde en çok dikkat çeken ise sendikaların örgütlü olduğu bankalarda katılımın oldukça büyükolmasıydı.

MARKET ÇALIŞANI İLE AYNI MAAŞ

Bankacılık sektöründe maaşlar özellikle son 2 yılda reel anlamda ciddi oranda geriledi. 10 yıllık bir bankacının maaşın, üç harfli marketler olarakisimlendirilensüpermarket kasiyerleriyle aynı seviyeye geldi. 10 yıllık bankacının maaşı bazı bankalarda asgari ücret seviyesinde bulunuyor. Karları yüzde 500 artan bankaların personelle enflasyon altında zam verdiği öne sürülüyor.

ÇALIŞMA KOŞULLARI DAHA ÖNCE DE PROTESTO EDİLMİŞTİ

Bankacılar geçtiğimiz yılda benzer bir eylem ile bankasının logo renginde bir aksesuar takarak çalışma koşullarını protesto etmişti.