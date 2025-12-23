Liderlerin asgari ücret beklentileri tutmadı! Hepsi bayağı yüksekten uçmuş

Doğrudan 7 milyon çalışanı, dolaylı olarak ise toplumun tamamını ilgilendiren yeni asgari ücret belirlendi.

ASGARİ ÜCRETE YÜZDE 27 ZAM

Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun yeni asgari ücreti belirleme çalışmaları kapsamındaki üçüncü toplantısı sona erdi. Toplantının ardından konuşan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, 2026 yılında geçerli olacak asgari ücretin yüzde 27 zam ile brüt 33 bin 30 TL'ye, net olarak da 28 bin 75 TL'ye yükseltildiğini duyurdu.

LİDERLERİN BEKLENTİLERİNİN ALTINDA KALDI

Belirlenen yeni rakam, siyasi parti liderlerinin beklentilerinin altında kaldı. Genel başkanlar tarafından dile getirilen en yüksek asgari ücret teklifi 46 bin TL, en düşük beklenti ise 33 bin TL seviyesindeydi.

HATİMOĞULLARI: EN AZ 46 BİN TL OLMALI

DEM Parti Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları, beklentilerinin 46 bin TL olduğunu belirterek, "Başlangıç ücreti olan asgari ücret, ortalama ücret olmaktan çıkarılmalı. Asgari ücret enflasyon artışına göre yıl içinde yoksulluk sınırının en az yarısı olacak şekilde de güncellenmelidir" ifadelerini kullanmıştı.

ERBAKAN "45 BİN TL" ÇIKIŞI YAPMIŞTI

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, konuya ilişkin yaptığı bir açıklamada asgari ücretin 45 bin TL olması gerektiğini savunmuştu.

ÖZEL: 39 BİNİN ALTINDA YOKUZ

CHP Genel Başkanı Özgür Özel ise partisinin beklentisini bir mitingde açıklayarak, "Bugün bizim teklifimiz, asgari ücret 39 bin lira olmalı. Ama Merter'de çalışan emekçiye 39 bin lira asgari ücret olsa iyi gelir mi? Yetmez ama bir nefes aldırır. Yani birileri 'İflas ederim, ben veremem.', öbürü 'Ben bu maaşla geçinemem.' diyorsa araya devlet girecek, bu yükün önemli kısmını işverenin sırtından alacak. Biz bir kez daha tarih önünde söylüyoruz: Hak edilen maaş en az 39; biz bunun altında yokuz" ifadelerini kullanmıştı.

DAVUTOĞLU: 35 BİN LİRADAN AŞAĞI OLMAMASI LAZIM

Gelecek Partisi'nin asgari ücret teklifini açıklayan Genel Başkan Ahmet Davutoğlu, "Ben hesabın detayına girmeden söyleyeyim; asgari ücret brüt 40 bin, net ise 35 bin liradan aşağı olmaması lazım" diye konuşmuştu.

EN DÜŞÜK RAKAM DESTİCİ VE BABACAN'DAN

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan ile Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici'nin telaffuz ettiği rakam ise en düşük asgari ücret beklentisi olarak kayıtlara geçti. İki lider de zam oranının yüzde 50 olması gerektiğini dile getirmiş ve asgari ücretin minimum 33 bin TL'ye yükselmesini önermişti.