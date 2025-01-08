LG, CES 2025'te Yapay Zeka Temalı Vizyonunu Tanıttı

LG, Consumer Electronics Show (CES) 2025 kapsamında düzenlenen LG World Premiere etkinliğinde yapay zeka temelli müşteri deneyimlerine odaklanan "Sevecen Zeka ile Hayat 7/24 Güzel" temalı vizyonunu tanıttı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, küresel medya ve iş ortakları da dahil olmak üzere 1000'den fazla katılımcının hazır bulunduğu basın toplantısı internet üzerinden de canlı yayınlandı. Etkinlik, katılımcılara ev, mobilite ve ticari mekanlar olarak günlük yaşamın farklı alanlarını temsil eden üç ayrı alan üzerinden sunuldu.

Gerçek yaşam senaryolarına dayalı canlı performansların sergilendiği etkinlikte, Sevecen Zeka vizyonunun yapay zekayı günlük yaşamı iyileştirmek için nasıl kullanabileceği gösterildi. Bu performanslar, gelişmiş yapay zekanın insanların hayatlarını daha konforlu ve verimli hale getirebileceğini vurguladı.

LG, yapay zekanın geleneksel teknik anlayışını yeniden tanımlayarak Sevecen Zeka vizyonuyla kullanıcı deneyimi paradigmasında devrim yaratmayı hedefliyor. Şirket, yapay zeka teknolojisini kullanıcıları daha iyi anlamak ve onlarla empati kurmak için kullanarak daha kişiselleştirilmiş ve farklılaştırılmış deneyimler sunmayı amaçlıyor. Bu vizyonun temelinde bağlı cihazlar, yetenekli yapay zeka ajanları ve entegre hizmetlerden oluşan üç ana unsur yer alıyor.

LG'nin yapay zeka stratejisinde müşteri temas noktası olarak hizmet veren bağlı cihazlar, şirketin en önemli varlıkları arasında bulunuyor. LG, akıllı ürünleriyle dünya çapında hizmet sunarken, geçen yıl akıllı ev çözümleri sağlayıcısı Athom'un satın alınmasıyla birlikte, 170'ten fazla küresel markanın IoT cihazlarıyla sorunsuz bağlantı imkanı sağladı.

Yeni yapay zeka ajanı LG FURON

Şirket, büyük dil modellerinin üretken yapay zeka yeteneklerini gerçek zamanlı mekansal algılama ve müşteri yaşam tarzı modellerine ilişkin içgörülerle birleştiren yeni yapay zeka ajanı LG FURON'u geliştirmeye hazırlanıyor.

Bu yenilikçi yapay zeka ajanı, müşteri durumlarını ve bağlamlarını anlık olarak algılayarak, cihazlar ve hizmetler arasında sorunsuz bir koordinasyon sağlıyor. LG FURON, kişisel verilerin korunmasına öncelik verirken, daha özel ve duyarlı bir kullanıcı deneyimi sunmayı hedefliyor.

LG, entegre hizmetler alanında Microsoft ile stratejik bir ortaklık kurduğunu duyurdu. Bu iş birliğiyle LG, ev, mobilite ve ticari mekanlar gibi farklı alanlardaki ürünlerini ve müşteri içgörülerini, Microsoft'un yapay zeka teknolojisiyle birleştirerek empati odaklı yapay zeka entegre hizmetlerini hayata geçirmeyi hedefliyor. LG, bu adımla yenilikçi çözümlere öncülük etmeyi amaçlıyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen LG Üst Yöneticisi (CEO) William Cho, yapay zekanın hem B2C (işletmeden tüketiciye) hem de B2B (işletmeden işletmeye) sektörlerinde dönüştürücü değişime yön verme konusundaki önemli rolüne dikkati çekti.

Nihai hedefin basit ama derin olduğunu aktaran Cho, "Nerede olursanız olun, bütünsel müşteri değeri yaratmanın bir aracı olarak yapay zekadan yararlanmak. Yapay zeka hayatlarımızı nasıl dönüştürürse dönüştürsün, değişmeyecek birşey varsa o da "Hayat Güzeldir" vaadimiz. Bu sarsılmaz taahhütle, herkese, her yerde, her zaman -görülen veya görülmeyen- farklılaştırılmış müşteri deneyimleri sunmak için çalışacağız." değerlendirmesinde bulundu.

Microsoft Başkan Yardımcısı ve Ticari İşler Müdürü Judson Althoff ise Microsoft olarak yapay zekanın yaşam ve çalışma şeklini temelden değiştireceğine inandıklarını belirterek, "Yapay zekayı hayatın günlük deneyimlerine entegre etmek için akıllı, bağlantılı alanların öncüsü LG Electronics ile ortaklık yapmaktan daha fazla heyecan duyamazdık." ifadelerini kullandı.

Althoff ayrıca LG'nin hızla büyüyen yapay zeka veri merkezleri alanında Microsoft ile işbirliği yaptığını da belirtti.