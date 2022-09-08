LG 4K UHD monitörle mükemmel detaylar sunuyor

LG Electronics (LG), başta fotoğraf ve video editörleri, metin okuma ile ilgili mesleğe sahip olanlar ve oyuncular olmak üzere, ekran karşısında detaylara hakim olmak isteyen herkes için en ince ayrıntıları gözler önüne seren OnScreen özellikli yüksek görüntü kalitesine sahip LG 27UP550'yi öneriyor.

LG Electronics (LG), başta fotoğraf ve video editörleri, metin okuma ile ilgili mesleğe sahip olanlar ve oyuncular olmak üzere, ekran karşısında detaylara hakim olmak isteyen herkes için en ince ayrıntıları gözler önüne seren OnScreen özellikli yüksek görüntü kalitesine sahip LG 27UP550'yi öneriyor.

LG'den yapılan açıklamaya göre, şirket 4K UHD monitörle mükemmel detaylar sunuyor.

Verilen bilgiye göre, 27 İnç UHD 4K (3840x2160) IPS Panele sahip, sRGB %98 (Tipik) ile HDR10 AMD FreeSync, USB Type-C, HDMI, Display Port Uyumu, OnScreen Control özellikleri olan, yüksekliği, ekseni, eğimi ayarlanabilir stantlı LG 27UP550'yi işi ve hobisi detaylarla ilgili olan herkes için sunuyor.

Kullanıcıların 4K ve HDR içeriğin keyfini hayal ettiği gibi çıkarmasını sağlayan LG UHD 4K monitör 27UP550, OnScreen Control özelliği ile, ekranı bölerek veya sadece birkaç tıkla temel monitör seçeneklerini ayarlayarak çalışma alanının özelleştirilmesine olanak tanıyor.

Böylelikle, öğretmen, öğrenci, araştırma görevlileri, ofis çalışanları, içerik üreticileri ve çevirmenler gibi işi okumakla ilgili olanlara gerçek bir kolaylık sağlanıyor.

Ergonomik standı ile, kullanıcıların ekranın yüksekliğini, eğimini ve eksenini en uygun konuma getirmesini kolaylaştıran LG27UP550, USB Type-C bağlantısı ile, tek bir kablo üzerinden aynı anda 4K görüntü, veri aktarımı ve bağlı cihaz şarjı (96 W'a kadar) elde edilmesine olanak tanıyor.

LG27UP550, günümüzde bir çok içerikte uygulanan HDR10 (yüksek dinamik aralık) ile uyumlu olması nedeniyle, izleyicilerin içeriğin çarpıcı renklerinin keyfini çıkarmasını sağlayan belirli renk ve parlaklık seviyelerini destekliyor. sRGB spektrumunun yüzde 98'ini kapsayan IPS ekran, olağanüstü renk doğruluğu ve geniş izleme açısı sunarak canlı sahneler oluşturmak için yüksek kaliteli bir renk ortaya koyuyor ve eğlence içeriklerinden en iyi performansın almasını sağlıyor.

Video ve fotoğraf editörleri gibi en ufak ayrıntılara kadar hakim olmak isteyenler için mükemmel görüntü sunuyor.

LG27UP550 ile Büyüleyici Oyun Deneyimi

LG 27UP550, sadece kaliteli görüntü ve heyecan sunmakla kalmıyor, aynı zamanda oyun deneyimini zenginleştiren AMD FreeSync, Oyun Modu, Dinamik Hareket Senkronizasyonu ve Siyah Dengeleyici gibi özellikler de sağlıyor.

Oyuncular, AMD FreeSync teknolojisi ile yüksek çözünürlüklü ve hızlı tempolu oyunlarda kesintisiz ve akıcı hareket deneyimi yaşayabiliyorlar. Ekran yırtılmasını ve takılmayı neredeyse ortadan kaldırıyor.

Dinamik Hareket Senkronizasyonu ile giriş gecikmesini azaltabiliyor, böylelikle oyuncular kritik anları gerçek zamanlı olarak yakalayabiliyor.

Siyah dengeleyici ise, oyuncuların en karanlık yerlerde saklanan keskin nişancıları görmesine ve flaş patladığında hızla kaçmasına yardımcı oluyor.