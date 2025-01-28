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LESEXPO: Yük Mühendisliği Ekosistemini İstanbul'da Buluşturacak

LESEXPO: Yük Mühendisliği Ekosistemini İstanbul'da Buluşturacak
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Yük mühendisliği hizmetleri için düzenlenecek LESEXPO, 7-14 Eylül'de İstanbul Fuar Merkezi'nde gerçekleştirilecek. Fuar, inşaat, enerji ve sanayi alanlarında yük mühendisliği hizmetleri sunan firmaları bir araya getirerek sektörün uluslararası gücünü artırmayı hedefliyor.

Yük mühendisliği ekosistemini bir araya getirecek yük mühendisliği hizmetleri için Avrupa-Asya-Afrika'nın önde gelen ticaret fuarı LESEXPO, 7-14 Eylül'de İstanbul'da düzenlenecek.

Yük Mühendisleri Birliği'nden (YMB) yapılan açıklamaya göre, yük mühendisliği gerektiren kaldırma ve taşıma hizmetleri sektörünü buluşturacak fuarın işbirliği protokolü, YMB ile Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) tarafından imzalandı.

BTSO'nun iştiraki KFA Fuarcılık tarafından organize edilecek LESEXPO, 7-14 Eylül'de İstanbul Fuar Merkezi'nde düzenlenecek. Fuar, vinç, makine, araç, ekipman ve diğer hizmetleri kapsayan yük mühendisliği hizmetleri ekosistemindeki tüm unsurları bir araya getirecek.

Bu yıl ilk kez düzenlenecek ve iki yılda bir gerçekleştirilecek LESEXPO'nun 2027'den sonra Afrika ve Asya kıtasında hayata geçirilmesi planlanıyor.

"Fuar dünyada kendi alanında ilk olacak"

Açıklamada konuya ilişkin değerlendirmeleri yer alan YMB Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Altunkum, fuarın dünyada kendi alanında bir ilk olacağını belirterek, şu ifadeleri kullandı:

"Bu alanda düzenlenen başka bir fuar var ancak o fuar dünyada tüm iş makinelerini tek çatı altında toplarken, LESEXPO yük mühendisliği hizmetleri ekosisteminde hizmet alan ve hizmet verenleri bir araya getirecek ilk ihtisas fuarı olacak. LESEXPO, inşaat, enerji, denizcilik, ağır sanayi, alt ve üst yapı ile benzeri proje inşaatlarında yük mühendisliği hizmetlerinin değerinin ve öneminin daha iyi anlaşılmasını sağlayacak."

Fuarın üç kıtadan üretici, satıcı, kullanıcı, tedarikçi ve bunlardan hizmet alan firmaları bir araya getireceğini kaydeden Altunkum, bu ekosistemde faaliyet gösteren Türk şirketlerin ulaştığı uluslararası standartları ortaya çıkaracağını ve onların dünyaya açılmasına öncülük edeceğini vurguladı.

"Bu işbirliği, sektörün uluslararası pazarlardaki gücünü pekiştirecek"

BTSO Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Burkay da KFA Fuarcılık'ın farklı sektörlere yönelik yeni nesil fuarcılık anlayışıyla düzenlediği organizasyonlarla Türkiye ekonomisine güç kattığını bildirdi.

YMB ile yaptıkları işbirliğinin sektörün uluslararası pazarlardaki gücünü pekiştireceğini kaydeden Burkay, şu açıklamalarda bulundu:

"KFA Fuarcılık organizasyonunda bu yıl ilk kez düzenleyeceğimiz fuarımız sektörün küresel işbirliğini artırarak, dünyanın referans etkinliği olacak. Fuarımız hem ülkemizde ilk olacak hem de sektöre katma değer sağlayacak. Bununla birlikte sektörün fuarcılık dışında başta özellikle operatör eğitimi olmak üzere birçok alanda ihtiyaçları var. Bu ihtiyaçların giderilmesi için de YMB ile yaptığımız işbirliğiyle önümüzdeki süreçte birçok projeyi birlikte yürüteceğiz."

Kaynak: AA / Bahar Yakar - Ekonomi
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