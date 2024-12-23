LC Waikiki, Yurtdışında Mağazalaşmanın 15. Yılını Kutladı

Yurtdışında mağazalaşmaya başlamalarının bu yıl 15'inci yılını kutlayan LC Waikiki, LC Waikiki'nin Yönetim Kurulu Başkanı Vahap Küçük, LC Waikiki Mağazacılık Genel Müdürü ve Yönetim Kurulu Üyesi Berna Akyüz Öğüt'le birlikte Sırbistan'ın başkenti Belgrad'da bir basın toplantısı düzenledi.

Toplantının açılış konuşmasını yapan LC Waikiki Mağazacılık Genel Müdürü ve Yönetim Kurulu Üyesi Berna Akyüz Öğüt, "Bugün altmıştan fazla ülke beş kıtada 'Made in Türkiye' dedirtmeyi ve bu yoldaki hızımızı, sayımızı arttırmaya devam ediyoruz" dedi.

1998'de alınan Waikiki lisansı

LC Waikiki Yönetim Kurulu Başkanı Vahap Küçük, yurt dışına açılmalarının 15. yılı olduğunu belirterek, "Zeytinburnu'nda küçük bir atölyede bodrum katında ihracata yönelik fason üretime yönelik bir şirket olarak kurulduk, iki yıl sonra Waikiki'yle yollarımız kesişti. LC Waikiki'ye üretim yaparken bir taraftan da onların talepleri doğrultusunda fabrika yatırımlarına başladık. Konfeksiyon fabrikası; baskı, nakış, boyahane, örme, triko Ne talep edildiyse, ne yaptıramıyorsak o alanda yatırım yapmaya başladık. 1990 yılı geldiğimizde marka yatırımı yapmaya başlama kararı aldık. O zaman da LC Waikiki'yi bir taklit furyası vardı. Hangi yere gitsen LC Waikiki'nin taklidini görüyorsun. Ben bayramda Malatya'daki köyüme gittim; o zaman gençlerin %99'unda Waikiki tişörtü vardı, ama taklit. Sultanahmet'e gidiyorsun, tüm hanlar Waikiki'nin taklidini satıyorlar. ve bundan Fransa, Waikiki rahatsız oldu. Biz de dedik ki gerçeği olmazsa insanlar taklide döner, sen bize Türkiye lisansını ver, biz burada markalaştıralım. Böylece taklit kendinden yok olur. Fazla üstelemediler ve bize 1990 yılında Waikiki lisansını verdiler. ve bizim üretimin yanı sıra marka yatırım serüvenimiz böylelikle başlamış oldu" ifadelerini kullandı.

Kendi mağazasıyla yola devam kararı

1998'e geldiğinde işlerin ters gittiğini görmeye başladıklarını belirten Küçük, Amerikalı bir danışmanın "Ben üretimle markayı, perakendeyi aynı anda başarılı olan pek firma görmedim. ya üretimde başarılı olmuşlar. ya markada perakende başarılı olmuşlar" ifadesinin kendilerine ilham kaynağı olduğunu, 98 yılında üretimle perakendenin tamamını ayırdıklarını ve bu kararın 2001 yılında kendilerine can suyu olduğunu belirterek, " Eğer o kararı vermeseydik bizim fabrikalar bize üretim yapar durumda olacaklardı. Döviz girdisi olmayacaktı, ihracat olmayacaktı. 2001 krizinde yara aldık ama gemiyi batırmadan karaya çıkmamıza vesile oldu. 2001 krizinde yine bir karar vermemiz gerekiyordu. Bayilik kanalından vazgeçelim Artık biz kendi mağazalarımızı açmaya başlayalım. Tabii zor bir karar. Bu kararı verdiğimizde 800 bayinin 700 tanesi bizden ürün almayacak. Rakam verecek olursam 80 milyon dolarlık gelir 10-15 milyona düşecek, yapı komple değişecek yeni bir organizasyon yapısı oluşturacaksın ve farklı bir iş alanına geçmiş olacaksın. Ben biraz daha duygusalım, kardeşim Mustafa Bey, biraz daha realist. Onun realistliği bu kararı aldırttı bize ve biz bayilikten vazgeçtik. Kendi mağazalarımızı açmaya karar verdik" dedi.

Alışveriş merkezleri olmasaydı Türk perakendesi bu durumda olamazdı

2001'de mağazalaşmaya başladıklarını belirten Küçük, "Bizim karar vermemiz tam alışveriş merkezlerinin yatırımıyla denk geldi. Yani her alışveriş merkezine LC Waikiki açma şansını yakaladık. Malum neredeyse her yıl 15-20 alışveriş merkezi yapılıyor, belki daha fazla yapılıyor. Tabii cadde fiyatları makul fiyata inmeye başladı. Alışveriş merkezleri bana göre Türkiye perakendesine büyük bir katkı sağlayarak markalaşma konusunda önemli bir yol kat etti. Aksi takdirde alışveriş merkezleri yatırımı olmasaydı Türk perakendesi bugün bu durumda olamazdı, olmazdı. O zaman katlaya katlaya büyüme yapıyorduk. Yılda iki kat, üç kat büyüme yaparak gittik"

İlk mağaza Romanya'ya

Yurt dışına açılma kararları ile ilgili olarak Küçük, "2009 yılında Romanya'da bir mağaza denk geldi. İlk mağazamızı Romanya'da açarak yurt dışı serüvenimiz başladı. Ondan sonra ardı ardına Kazakistan, Irak, Fas, Balkanlar ve burada da yine Türkiye'deki tecrübemizi yurt dışında kullanarak gelişmiş ülkelere gitme yerine daha bakir ülkeleri tercih ettik. Çünkü gelişmiş ülkeler doymuştu. Bugün gitmekle beş yıl, on yıl sonra gitmenin farkı yoktu ama bizler bu bakir ülkelere gitmediğimiz takdirde yarın buralarda da iyi lokasyonlar tutulacak ve buralara girmek de zor hale gelecek diye Türkiye'nin 10-15 yıl gerisinde olan ülkeleri tercih ettik. Mısır, Fas, Balkanlar, Rusya, Gürcistan, Cezayir, Tunus vesaire. ve o günkü verdiğimiz karar bizi şu anda globalde yirmi üç ülkede sektör lideri yaptı. Bugün 61 ülkede beş kıtada 1300 mağazayla faaliyet gösteriyoruz 2 milyon metrekare satış alanımız var" dedi.

Mağazalardaki ürünlerin menşei

Mağazalardaki ithal ve yerli ürünlerle ilgili bilgi veren Küçük, Türkiye'deki mağazalarında ithal ürünlerin yüzde 10 civarında olduğunu, Türkiye'de satıştaki ürünlerin yaklaşık yüzde 90'ının Türkiye'de üretildiğini söyledi. Yurt dışında ise bu oranın değiştiği bilgisini paylaşan Küçük, zaman zaman yüzde 50 ithal, yüzde 50 yerli olduğunu belirterek, 'Ama bu aralar yurt dışı üretimleri biraz daha artmış durumda. Bu durum döviz kurundan kaynaklı olabilir. Bizim yurt dışında yaklaşık 20-25 yıldan beri çok ciddi bir tedarik deneyimimiz var. Mısır'da, Çin'de mesela. Endonezya'da ve Myanmar'da alım yaptığımız firmalar var.' diye konuştu.

Gelirlerinin yüzde 60'ı Türkiye'den, yüzde 40'ı yurt dışından

Küçük, gelirlerinin yüzde 60'ının Türkiye'den, yüzde 40'ının yurt dışından olduğunu ifade ederek, yurt dışının her geçen gün makası kapattığını, bu oranın 1-2 yılda yurt dışı lehine yüzde 50'ye ulaşabileceğini söyledi.

2024'te yüzde 55 büyüme 207 milyar lira ciro

LC Waikiki'nin, 2024'te yüzde 55 büyüme kaydederek 207 milyar lira ciro elde ettiği bilgisini veren Küçük, Markalı ihracat rakamını 1,2 milyar dolara yükselttiklerini 23 ülkede pazar lideri konumuna ulaştıklarını, haftada 17 milyon misafiri mağazalarında ağırladıklarını, yıl boyunca tüm dünyada 600 milyon ürünü müşterileriyle buluşturduklarını söyledi. 2025 yılında yüzde 40 büyüme hedefiyle cirosunu 290 milyar liraya çıkarmayı hedeflediklerini belirten Küçük, " 2023'ü 144 milyar TL ile kapattık. 2024'te 207 milyar TL ile büyük bir ciro yakalayacağız. 2023'te 1,1 milyar dolarlık marka ihracatımızı bu sene 1,2 milyar dolara çıkartıyoruz. Bu da yine iftihar edeceğimiz bir konu. Bu sadece bir ürün değil, aslında konsept ihraç ediyoruz. LC Waikiki geçen sene 16,3 milyar TL vergi ödemiş. Bankaları ve devlet kurumlarını çıkarttığımızda özel sektörde ilk üçte; bankayı ve devlet kurumlarını çıkarttığında en fazla vergi veren üçüncü firma. İnşallah bu sene 25 milyar TL'yi bulur. Bugün 35 bini kadın 55 bin kişiye direkt iş veriyoruz, bordromuzda 55 bin kişi var. Üretim firmalarımızı saydığımızda bize fason üretenleri de saydığımızda tedarikçilerimiz sayılırsa bu 1 milyon kişiye yaklaşıyor.

120 bin metrekare daha mağaza açarak 2 milyon 120 metrekareye ulaşacağız. 2025'te yüzde 40 büyüme hedefiyle 290 milyar TL'yi bulacağız. 1,4 milyar dolar marka ihracatı yapma hedefi koyacağız. E-ticarette yüzde 70 büyüyerek 15 milyar TL ciro yapmayı hedefledik. 2025'te dolar olarak baktığımızda 6,5 milyar dolar eşiğini geçmiş olacağız. İki yıl önce pazaryerlerinden çıktık ve kendi pazaryerimizi oluşturduk. 250'den fazla işletmeyle 400'den fazla markayla faaliyet gösteriyoruz. Oran ne derseniz yüzde 10'unu alıyoruz şu anda. LC Waikiki toplam Türkiye satışının yüzde 10'unu e-ticaretten sağlıyoruz. Diğer markalar da e-ticaretin yüzde 15'ini buldu. Yeni olan pazaryeri oluşumumuz hızlı büyüyor. O tarafta yatırımlarımız büyüyerek devam edecek. 2025'te yine, lojistik yatırımları devam edecek, Yalova'da Aksaray'da. Mağazalaşma yatırımımız devam edecek, ömrünü zaman açısında doldurmuş bazı mağazalar yenileniyor, yeni mağazalar açılıyor. Teknoloji yatırımları devam ediyor, bilişim sektöründe. 2025'te yaklaşık 5 milyar TL - 130 milyon dolar gibi yatırım öngörüyoruz" ifadelerini kullandı.

Suriye'de ortalık durulursa

Vahap Küçük Suriye'de mağaza açmayı düşünüp düşünmedikleri sorusuna "Suriye, daha yeni bir olay, biz de bekliyoruz. İnşallah kısa zamanda düzen oturur. Savaştan önce Suriye'de bizim mağazamız vardı ve orada hızlı mağazalaşma konusunda gayretlerimiz vardı, kendimiz şirket kurmuştuk. Bu aralar bize, 'Bayilik verir misiniz, franchise verir misiniz?' diye talepler gelmeye başladı ama kendimizin iyi bildiği bir coğrafya orası, yakın bir coğrafya. Eğer düzen olursa, ortalık durulursa oraya kendimiz gideriz. Atölye kurulup kurulmayacağını da zaman gösterecek" dedi. - İSTANBUL