Haberler

KUZKA, SOSGİP KAYS işlemleri için Kastamonu, Çankırı, Sinop'ta yardım masası kuracak

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
KUZKA, SOSGİP KAYS işlemleri için Kastamonu, Çankırı, Sinop'ta yardım masası kuracak
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansı, 2026 SOSGİP kapsamında KAYS işlemleri için 5-8 Ekim'de Kastamonu, Çankırı ve Sinop'ta randevusuz teknik yardım masaları kuracak. Başvurular KAYS üzerinden 16 Ekim Cuma saat 23.59'a, taahhütname teslimi 23 Ekim Cuma saat 17.00'ye kadar tamamlanmalı.

Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansı, 2026 Yılı Sosyal Girişimciliğin Geliştirilmesi Mali Destek Programı kapsamında proje hazırlayan uygun başvuru sahiplerinin KAYS işlemlerini kolaylaştırmak amacıyla 5-8 Ekim tarihlerinde Teknik Yardım Masaları kuracak.

Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansı (KUZKA) tarafından yürütülen 2026 Yılı Sosyal Girişimciliğin Geliştirilmesi Mali Destek Programı (SOSGİP) kapsamında proje sunmak isteyen uygun başvuru sahiplerine yönelik Kastamonu, Çankırı ve Sinop illerinde kurulacak Teknik Yardım Masaları aracılığıyla KAYS işlemlerinin yürütülmesi sürecinde yüz yüze teknik yardımlar sunulacak. Randevu gerektirmeyen hizmetten uygun başvuru sahipleri ile uygun proje ortakları yararlanabilecekler.

5-8 Ekim tarihlerinde üç ilde hizmet verecek

Bölgede 5-8 Ekim tarihleri arasında hizmet verecek Teknik Yardım Masaları;, Kastamonu'da 5 ve 6 Ekim tarihlerinde 10.00-17.00 saatleri arasında Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansı hizmet binasında gerçekleştirilecek. Çankırı'da 7 ve 8 Ekim tarihlerinde Çankırı Yatırım Destek Ofisi'nde, Sinop'ta ise 7 ve 8 Ekim tarihlerinde Sinop Yatırım Destek Ofisi'nde aynı saatler arasında teknik yardım hizmetleri

sunulacak.

Başvuru hazırlıkları önemli

Teknik Yardım Masalarının bölgeye sağlayacağı faydanın artırılması amacıyla teknik destek talebinde bulunacak kurum ve kuruluşların proje hazırlıklarını mümkün olduğunca tamamlamış olmaları tavsiye edilirken, bu kapsamda başvuru sahiplerinin sosyal girişim iş modeli kanvası, mantıksal çerçeve, proje faaliyetleri ve proje bütçesi çalışmalarını azami düzeyde tamamlamaları önem arz ettiği belirtildi.

16 Ekim'de başvurular sona eriyor

SOSGİP Mali Destek Programı'na başvuruda bulunmak isteyen kurum ve kuruluşların başvurularını Kalkınma Ajansları Yönetim Sistemi (KAYS) üzerinden 16 Ekim Cuma günü saat 23.59'a kadar, taahhütname teslimini ise 23 Ekim Cuma günü saat 17.00'ye kadar tamamlamaları gerekiyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Demet Özdemir Paris gecelerinde! Siyah minili pozunu peş peşe paylaştı

Demet Özdemir yeni imajıyla resmen büyüledi!

Pegasus'tan dev satın alma! İki havayolunu birden bünyesine kattı

Türk şirketinden dev hamle! İki havayolunu birden aldı
Bayrak provokasyonunda şok gerçek! 'Vatan hainleri' diyerek paylaştı, meğer tık uğruna yapmış

"Vatan hainleri" diyerek paylaştı, meğer tık uğruna yapmış
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Fon soruşturmasında bakan yardımcısının damadı İskender Balcı'nın da aralarında olduğu 4 kişi tutuklandı

Gözaltındaki bakan yardımcısının damadı için karar verildi
Trump'tan uçak saldırısına ilk açıklama! 'İran mı?' sorusuna cevap verdi

Uçak saldırısına Trump'tan ilk açıklama! O soruya "Evet" dedi
A Milli Takım'da büyük şok! Yıldız futbolcumuz Belçika maçının kadrosundan çıkarıldı

A Milli Takım'da büyük şok! Yıldız futbolcumuz kadrodan çıkarıldı
Nuh'un Gemisi sanılan alanda 3 aylık çalışma bitti! Yaklaşık 360 numune laboratuvarda incelenecek

Nuh'un Gemisi gerçek mi? Gözler o 360 numunenin sonucunda
Kas hastası milli sporcu, hakem eşiyle tanıştıktan sonra dünya rekoru kırdı! 3 yılda 10 altın madalya

25 yaşına kadar dört duvar arasındaydı! Eşiyle dünya rekoru kırdı
Fon mağdurları için kritik gün! Yeni tedbirler masaya geliyor

455 bin kişinin gözü bu toplantıda
Kaçıranlar pişman! Dün gece süper maçlar oynandı, işte sonuçlar

Kaçıranlar pişman! Dün gece neler oldu neler