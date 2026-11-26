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Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansı'nın 2026 Yılı Yerel Ürün Ticarileştirme ve KOBİ Destek Merkezi Teknik Destek Programı kapsamında dördüncü dönemde desteklenecek başarılı projeler belli oldu.

Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansı (KUZKA) tarafından 9 Şubat 2026 tarihinde tarımsal kurum, kuruluş, birlik, kooperatif ve işletmelerin kurumsal kapasitelerinin geliştirilmesi, ürünlerin belgelendirme ve coğrafi işaret süreçlerinin desteklenmesi, pazarlama yetkinliğinin artırılması ile yerel ürünlerin kalite ve üretim miktarının yükseltilmesine yönelik ilan edilen program kapsamında dördüncü dönemde başvurusu alınan projelerin değerlendirme süreçleri tamamlandı.

Program kapsamında bu dönemde, yöreye has kanatlı hayvanların genetik ve kültürel mirasının ekonomik değere dönüştürülmesi ve coğrafi işaretli geleneksel dokuma ürünlerinin ulusal ve uluslararası pazarlara hazırlanması amaçlanıyor.

Sağlanacak destek kapsamında, ilk olarak yöreye has kanatlı hayvanların ekonomik değere dönüştürülmesine yönelik, entegre iş analizi ve pazarlama stratejisi çalışmaları gerçekleştirilerek ürünlerin bölge turizminin gelişimine katkısı ve kırsal kalkınmaya yönelik potansiyeli güçlendirilecek. Destek kapsamında ayrıca yetiştiricilere eğitim ve danışmanlık desteği sağlanacak.

Bölgede coğrafi işaretli geleneksel dokuma ürünlerinin, özgün özelliklerinin korunarak ulusal ve uluslararası pazarlara hazırlanması amacıyla kooperatif üyesi üretici kadınlara markalaşma, ürün geliştirme, ihracat, hedef pazar araştırması ve uluslararası iş bağlantılarının geliştirilmesi konularında danışmanlık ve eğitim desteği sunulacak. Söz konusu destekle, kadın emeğinin ekonomik değeri artırılırken, geleneksel dokuma kültürünün sürdürülebilirliği ve dokuma ürünlerin ihracat potansiyelinin güçlendirilmesi amaçlanıyor.

KUZKA tarafından desteklenecek projelerle, yerel değerlerin ekonomik potansiyelinin artırılması, üretici ve kooperatiflerin pazarlama kapasitelerinin güçlendirilmesi ve bölgesel kalkınmaya katkı sağlanması bekleniyor.

Programa, Kastamonu, Çankırı ve Sinop'tan proje başvurusunda bulunmak isteyenler için 6. dönemde başvuruların 31 Aralık 2026 tarihine kadar kabul edileceği belirtildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı