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Kuzineli sobalara talep arttı

Ekonomi Haberleri

Kuzineli sobalara talep arttı

Ordu'nun Kumru ilçesinde üretimi yapılan kuzineli sobalara, kış mevsiminin yaklaşması ile talep arttı.

Ordu'nun Kumru ilçesinde üretimi yapılan kuzineli sobalara, kış mevsiminin yaklaşması ile talep arttı.

İlçede üretimi yapılan kuzineli sobalar, kış mevsiminin yaklaşması ile birlikte rağbet görmeye başladı. Kişinin isteğine göre özel olarak üretilebilen ve uzun yıllar dayanıklı olması nedeniyle tercih edilen kuzineli sobalar, talep üzerine Türkiye'nin farklı illerine de gönderiliyor.

İlçede kuzineli soba üretimi yapan Birol Ergin, soğuk havaların etkisini arttırması ile birlikte siparişlerin de arttığını söyledi. Müşterilerinin aylar öncesinden dahi sipariş verdiklerini söyleyen Ergin, "Şuanda talep yoğun ve farklı illere de sevkiyatlarımız sürüyor. Müşterilerimiz kendi yaptığımız ürünleri tercih ediyorlar. Kullanımı kolay ve uzun ömürlü olduğu için tercih ediliyor" dedi.

Üretilen kuzineli sobalar, odun ve kömür yakıtına göre bin 500 ile 3 bin 500 TL arasında satılıyor. - ORDU

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi

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