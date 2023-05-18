Kuzey Ege'nin turizm cenneti Bozcaada ilçesinde 3 günlük tatil için doluluk oranı yüzde 100'e ulaştı Bozcaadalı turizmcilerden hafta sonu için tatilcilere rezervasyonsuz gelmeyin uyarısı Çanakkale'nin Kuzey Ege Denizi'ndeki turizm cenneti Bozcaada ilçesinde 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve...

Kuzey Ege'nin turizm cenneti Bozcaada ilçesinde 3 günlük tatil için doluluk oranı yüzde 100'e ulaştı

Bozcaadalı turizmcilerden hafta sonu için tatilcilere rezervasyonsuz gelmeyin uyarısı

ÇANAKKALE - Çanakkale'nin Kuzey Ege Denizi'ndeki turizm cenneti Bozcaada ilçesinde 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı nedeniyle Cuma günüyle beraber birleşecek olan 3 günlük hafta sonu tatili için işletmeciler, adaya gelecek olan tatilcilerin rezervasyonsuz gelmemesini istedi. Ada'da konaklama tesislerinde doluluk oranı yüzde 100'e ulaştı.

Havasıyla küçük bir kasabayı yansıtan, dar sokaklarında farklı mimarideki eski Rum evleri, deniz ürünleri restoranları, Türkiye'nin en iyi korunmuş tarihi kalesi, bakir koyları, temiz ve buz gibi denizi yanında, bir de İstanbul'a olan yakınlığı nedeniyle pek çok kişinin tercih nedeni olan turizm cenneti Bozcaada 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla Cuma günüyle birleşecek olan 3 günlük tatilin gözdesi oldu. Başta İstanbullular olmak üzere çevre illerden gelen tatilcilerin, tercihlerini Kuzey Ege'nin incisi Bozcaada'dan yana kullandı. 3 günlük hafta sonu tatili nedeniyle Bozcaada'daki konaklama tesislerinde doluluk oranı yüzde 100'e ulaştı.

İşletmeciler, yaklaşık 4 bin 500 kapasitelik resmi konaklama kapasitesi bulunan resmi olmayan tesisler ile hafta sonu 20 bine kadar günlük tatilciyi ağırlaması beklenen Kuzey Ege'nin turizm cenneti Bozcaada'yı tercih edecek olan tatilcilerin rezervasyonsuz gelmemesini istedi.

Bozcaada'da konaklama işletmeciliği yapan Eray Sarıoğlu, "Kendi işletmem dahil Bozcaada'daki konaklama tesislerinin hepsinde doluluk oranı yüzde 100'e ulaştı. Lütfen Bozcaada'mıza gelecek olan misafirlerimizin rezervasyonsuz bir şekilde gelmemelerini rica ediyoruz" dedi.

Bozcaada'da fırıncı Selahattin Çiçek, "Hafta sonu adamız yoğun olacak. Bizde Bozcaada fırın olarak ekibimizle adamıza gelecek olan tatilcilerimizin, müşterilerimizin hizmetinde olacağız. Herkese güzel bir hafta sonu diliyorum" diye konuştu.

19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı öncesinde rezervasyonlarının dolduğunu belirten bir işletme müdürü ise, yüzde 100 bir doluluk oranı olduğunu belirterek, adaya gelecek olan tatilcilerin keyifli bir hafta sonu tatili geçirmelerini diledi.