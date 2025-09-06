Kuzey Ege, İskandinav Ülkelerinden Turizm Profesyonellerini Ağırladı

Kuzey Ege, Norveç ve İsveç'ten gelen turizm profesyonellerini ağırlayarak bölgenin termal, doğa ve kıyı turizmi potansiyelini tanıttı.

Güney Marmara Kalkınma Ajansı (GMKA) koordinasyonunda, Türk Hava Yolları, Edremit Ticaret Odası ve TÜRSAB iş birliğiyle " Kuzey Ege'de Sağlıklı Yaşam" temalı bir tanıtım turu düzenlendi. Gerçekleştirilen etkinliğe, hedef pazar olarak belirlenen Norveç ve İsveç'ten 5 acente temsilcisi katıldı.

"Ortak bir çalışmaya imza attık"

Edremit Ticaret Odası Başkanı Ahmet Çetin, etkinliğin önemine vurgu yaparak, "Bugün İsveç ve Norveç'ten turizm acentesi temsilcileri bölgemize geldi. Bölgemiz yabancı turist azlığından şikayetçi bir bölge ve bunun için de özellikle İskandinav ülkelerinin buradaki sağlıklı yaşam, doğa, termal otellere, Kazdağları'ndaki yürüyüş rotalarına ilgi duyacaklarını düşündük ve böyle bir ortak çalışmaya imza attık" dedi.

Projenin destekçilerine teşekkür eden Çetin, "Bu konuda öncelikle Güney Marmara Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Onur Adıyaman'a ve Türk Hava Yolları'na çok teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

"Verimli görüşmeler olmasını umuyoruz"

TÜRSAB Çanakkale Balıkesir Bölge Temsil Grubu Başkanı Fatih Ergün ise tanıtım programının son gününde olduklarını belirterek, "Edremit Ticaret Odası, Güney Marmara Kalkınma Ajansı, Türk Hava Yolları ve TÜRSAB olarak bölgemizi İsveç ve Norveçli acentelere tanıtmak üzere bir info programı düzenledik. Bu son gün içerisinde de acentelerimizi ve otellerimizi burada info programına getirdiğimiz yabancı misafirlerimizle bir araya getirdik. İnşallah verimli görüşmeler olmasını umuyoruz" şeklinde konuştu.

"Bölgemizin gelişimini istiyoruz"

Organizasyona katılan Seyahat Acentesi Sahibi Savaş Can, Kuzey Avrupa'dan gelen yetkililerle bir araya geldiklerini söyledi. Can, "Bölgemiz tabii çok zengin bir bölge. Kazdağları'nın eteklerinde hem termal turizmi yapıyoruz hem de deniz turizmini yapıyoruz. Bölgemizin gelişimini istiyoruz. Yaz ve kışın nitelikli turizm yapmak istiyoruz. Bunun için de kendileriyle görüşmeler yaptık." dedi.

Savaş Can, acente olarak yaptıkları çalışmaları anlatarak, "Ben bir seyahat acentesi olarak onlara buradaki aracılık hizmetlerini, uçakta buraya nasıl seyahat edeceklerini, otellere nasıl transfer edileceklerini, hangi bölgeleri gezebileceklerini anlatmaya çalıştım. Ümit ediyorum bölgemize, şehrimize katkı sağlar. Edremit Ticaret Odası'na, Güney Marmara Kalkınma Ajansı'na ve Türk Hava Yolları'na da çok teşekkür ederiz" şeklinde konuştu. - BALIKESİR