Kuveyt Türk'ün reel sektöre desteği 150 milyar TL'yi aştı

Türkiye'nin öncü katılım finans kuruluşlarından Kuveyt Türk, 2022 yılı ilk çeyreğine ilişkin finansal sonuçlarını açıkladı. Kullandırdığı fon büyüklüğü yüzde 22 artışla 150,2 milyar TL'ye ulaşan bankanın aktif büyüklüğü de 284,7 milyar TL'ye yükseldi. 2022'nin ilk çeyreğinde 1 milyar 465 milyon TL net kar elde eden Kuveyt Türk'ün öz varlıkları ise 13,7 milyar TL'ye ulaştı.

Yenilikçi ürün ve hizmetleriyle dikkat çeken Kuveyt Türk, 2022 yılının ilk çeyreğine dair finansal sonuçlarını kamuoyuna açıkladı. Bankanın toplanan fon büyüklüğü 2021 yılı ilk çeyrek sonuçlarına göre yüzde 15 artışla 243.5 milyar TL olurken, kullandırılan fon büyüklüğü de yüzde 22 artış göstererek 150.2 milyar TL'ye yükseldi. Banka, ilk çeyrekteki net karını ise geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 219 artırarak 1 milyar 465 milyon TL'ye çıkardı. Öz varlıklarını 13.7milyar TL'ye, aktif büyüklüğünü ise 284.7 milyar TL'ye ulaştıran banka, aktif büyüklük açısından bankacılık sektöründe 10. sıradaki yerini korurken, katılım finans kuruluşları arasında ilk sıradaki yerini sağlamlaştırdı.

"İstikrarlı büyümemizi 2022'nin ilk çeyreğinde de sürdürdük"

2022 yılı ilk çeyrek finansal sonuçlarla ilgili değerlendirmede bulunan Kuveyt Türk Genel Müdürü Ufuk Uyan, "Katılım finans esasları doğrultusunda 33 yıldır müşterilerimize hizmet veriyoruz. Geçmiş yıllarda olduğu gibi bu yılın ilk çeyreğinde de istikrarlı büyümemizi sürdürdük. Çözüm odaklı teknolojik altyapımızla dijital kanallar üzerinden müşterilerimizin finansal ihtiyaçlarını kolay, hızlı ve güvenli şekilde karşılamaya devam ediyoruz. Kullandırdığımız fon miktarının ilk çeyrekle birlikte 150.2 milyar TL'ye ulaşmış olması, reel ekonomiye destek olma konusunda gösterdiğimiz titizliğin bir göstergesidir. Yılın geri kalan kısmında, sektörün dinamiklerini yakından takip ederek yüksek aktif kalitesi ve sağlıklı bir likidite seviyesiyle sürdürülebilir karlı büyümemizi devam ettirirken, ekonomik yapının en temel unsurunu teşkil eden reel sektöre uygun koşullarda finansman desteğinde bulunmaya devam edeceğiz. İlk 10 banka arasında bulunmamızın getirdiği rekabet koşulları çerçevesinde müşteri deneyimi, dijitalleşme ve finansal sağlık olarak üç ana başlık altında şekillendirdiğimiz 2025 yılına yönelik stratejik hedeflerimizde, müşterilerimizi tüm faaliyetlerimizin ana odağına aldık. Müşterilerimize kesintisiz, kolay, hızlı ve pürüzsüz bir deneyim ortamı sağlayarak müşteri deneyiminde Türkiye'nin en iyi finans kuruluşlarından biri olmayı amaçlıyoruz. 2025 yılına ulaştığımızda en iyi müşteri deneyimini 10 milyon müşterimize sunmayı hedefliyoruz" dedi.

Bankanın yaptığı çalışmalar hakkında şu bilgiler verildi:

Şahıs firmalarına ve çiftçilere uzaktan görüntülü görüşmeyle hesap açma hizmeti

Uzaktan görüntülü görüşmeyle müşteri olma hizmetini 1 Mayıs 2021 tarihi itibarıyla bireysel tarafta başlatan ilk kurumlardan biri olan banka, geçtiğimiz aylarda katilim finans kuruluşları arasında bir ilki gerçekleştirerek şahıs firmaları ve çiftçilere uzaktan görüntülü görüşmeyle hesap açma hizmetini sunmaya başladı. Banka ayrıca Türkiye Ürün İhtisas Borsası (TÜRİB) ile iş birliğine giderek, çiftçilere ve yatırımcılara Elektronik Ürün Senedi (ELÜS) teminatıyla uygun koşullarla finansman desteğinde bulunmaya başladı.

Katılım esaslı ilk sürdürülebilirlik fon

Türkiye'nin ve dünyanın ilk sürdürülebilir sermaye benzeri sukuk ihracını geçen yıl gerçekleştiren Kuveyt Türk, bu yılın ilk çeyreğinde ise yüzde 100 iştiraki olan KT Portföy bünyesinde Türkiye'nin katılım esaslı ilk sürdürülebilirlik fonunu oluşturdu. KT Portföy tarafından yönetilen, Kuveyt Türk ve bütün banka/aracı kurumlar üzerinden yatırımcıların ulaşabileceği Sürdürülebilirlik Katılım Fonu, ağırlıklı olarak çevresel, sosyal ve ESG konularında performansları yüksek olan yerli ve yabancı şirket hisseleri ile bu kriterlere uyan şirketlerin çıkardığı kira sertifikalarından oluşuyor. Fona yatırım yapan yatırımcılar, getiri elde etmenin yanı sıra çevreye ve topluma faydalı modellere finansman sağlayarak sürdürülebilir bir gelecek inşa etmeye katkı sağlamış oluyor.

Sıfır Atık Belgesi almaya hak kazandı

Banka, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nın Sıfır Atık Yönetmeliği'ndeki tüm kriterleri yerine getirerek genel müdürlük ve bankacılık üssü binaları için 'Sıfır Atık Belgesi' aldı. Banka, tüm kriterleri kısa sürede yerine getirerek ve sıfır atık denetimlerini başarıyla tamamlayarak sıfır atık belgesini almaya hak kazanan ilk katılım finans kuruluşu oldu.

Banka ve Enerjicell'den Çatı GES için iş birliği

Yenilenebilir enerji alanındaki finansman desteğini artıran banka, bu doğrultuda Türkiye'nin önde gelen firmalarıyla iş birliği protokolleri imzalamaya devam ediyor. Kuveyt Türk ile Turkcell'in iştiraki olan Enerjicell arasında, enerji çeşitliliğini artırmak, enerji arzını sürdürülebilir kılmak ve öz tüketime katkı sağlamak amaçlı kurulan güneş enerji santrali projelerinde yatırımcıların finansmana kolay ve uygun koşullarda ulaşmasını sağlayan iş birliği protokolü imzalandı. Bankanın, 2022 sonunda yenilenebilir enerjiye yönelik finansman desteğinin 2,5 milyar TL'yi bulması bekleniyor.

ITEA3 TESTOMAT projesi bankanın desteğiyle tamamlandı

Bankanın ülke koordinatörlüğü görevini üstlendiği Avrupa Birliği'nin ITEA3 TESTOMAT Projesi de ilk çeyrekte başarıyla tamamlandı. Projeye, 6 ülkeden alanında en iyiler arasında yer alan endüstriyel firmalar, finans kuruluşları, araştırma merkezleri ve üniversiteler katıldı. TESTOMAT sayesinde, bankacılıktaki sistemsel geliştirmelerden kaynaklı olası riskler otomatik test ortamında bertaraf edilebiliyor. Banka AR-GE merkezinin BT-Test Servisi ile katılarak destek olduğu projenin hayata geçmesiyle birlikte yaklaşık 10 mühendisin yapabileceği testler otomatikleştirilmiş oldu.

Çalışanlar ve aileleri için 17 bin fidan

Banka, ilk olarak 2017 yılında müşterilerinin hizmetine sunduğu yeni nesil kredi kartı Sağlam Kart'ın 1 milyon adedi aşması üzerine çevresel sürdürülebilirliğe katkı sağlamak amacıyla çalışanları ve aileleriyle birlikte hatıra ormanı kurdu. Çalışanları ve aileleri adına 17 bin 164 fidan bağışında bulunan Banka, çalışanlarının ve aile bireylerinin de katılımıyla ilk fidanları Kocaeli'nde ve Kilis'te toprakla buluşturdu. Banka, yakın zamanda Sağlam Kart'ı, karbon ayak izini azaltmak ve çevresel sürdürülebilirliğe katkı sağlamak amacıyla geri dönüştürülmüş plastik kullanarak müşterilerine sunmaya başlayacak.

Üst üste 5'inci kez 'Türkiye'nin En İyi İşvereni' seçildi

İnsan kaynakları süreçlerini 'önce insan-önce çalışan' prensibiyle yürüten banka, Great Place to Work Enstitüsü (GPTW) tarafından insan kaynakları alanında düzenlenen Türkiye'nin En İyi İşverenleri 2022 Ödülleri'nde '5000+ Çalışan Sayısı' kategorisinde üst üste 5'inci kez 'Türkiye'nin En İyi İşvereni' seçildi. Bankanın bu ödüle layık görülmesinde İşveren Markası İyi ki şemsiyesi altında uygulanan yeni dönem kariyer yapısı Gelişim Mutfağı, Esnek Yan Haklar Uygulaması Sepetim, Önce Çalışan Meclisi gibi hayata geçirdiği birçok özgün insan kaynakları uygulaması etkili oldu.

2022 ilk çeyrek itibarıyla rakamlarla Kuveyt Türk

Reel ekonomiye nakdi ve gayrinakdi fon kullandırımlar aracılığıyla 170.5 milyar TL destek sağladı.

2022'nin ilk 3 ayında kullandırılan fon büyümesi yüzde 22 düzeyinde gerçekleşti.

Yüksek aktif kalitesi odağıyla donuk alacaklar oranı yüzde 2,09 düzeyinde gerçekleşti.

İlk çeyrekte yüzde 21 yabancı para kullandırılan fon büyümesiyle yatırımlar ve dış ticaret finanse edildi.

3 aylık toplanan fon büyümesi yüzde 14,8 oranında gerçekleşerek toplamda 243,5 milyar TL toplanan fon hacmine ulaşıldı.

Yılbaşından bu yana yüzde 34.51 Türk Lirası toplanan fon büyümesiyle fonlama tabanı içerisindeki TP'nin payı artırıldı.

Cari hesabın toplanan fonlar içerisindeki payı yüzde 57,2 olarak gerçekleşti.

Yıllıklandırılmış ortalama öz kaynak karlılığı ise yüzde 48,53 düzeyinde gerçekleşti.

Yasal limiti yüzde 12 olan sermaye yeterlilik oranı yüzde 23,7 seviyesine ulaştı. - İSTANBUL

İhlas Haber Ajansı / Ekonomi