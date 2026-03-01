Haberler

Kuveyt'te İran saldırıları nedeniyle Şuaybe Limanı'nda duran faaliyetler yeniden başladı

Güncelleme:
İran'ın Kuveyt ve diğer Körfez ülkelerine yönelik düzenlediği saldırılara misilleme olarak, Kuveyt'teki Şuaybe Limanı'nda tedbir amaçlı askıya alınan faaliyetler aşamalı olarak yeniden başlamıştır. ABD-İsrail'in saldırılarına karşı İran, bölgedeki hedefleri vurmaktadır.

Kuveyt'te, dün İran tarafından düzenlenen saldırılar nedeniyle ülkenin güneyindeki Şuaybe Limanı'nda tedbir amaçlı askıya alınan faaliyetlerin bugün itibarıyla aşamalı olarak yeniden başladığı belirtildi.

ABD ile İsrail'in saldırılarına misilleme olarak İran'ın Irak ve Ürdün'ün yanı sıra Körfez ülkelerine düzenlediği saldırılar, havalimanları ile limanları ve buradaki faaliyetleri etkiliyor.

Kuveyt Limanlar İdaresi'nden yapılan yazılı açıklamada, dün, ülkenin ana sanayi limanı olan Şuaybe Limanı yakınlarına şarapnel parçalarının düşmesi sonucu tedbir amaçlı askıya alınan faaliyetlerin aşamalı olarak yeniden başladığı duyuruldu.

İran, misilleme saldırıları kapsamında Kuveyt'in yanı sıra Umman'daki Dukm Ticaret Limanı'nı da iki insansız hava aracıyla (İHA) hedef almıştı.

ABD-İsrail'in İran'a saldırıları

İsrail ve ABD, Tahran ile Washington yönetimleri arasında müzakereler sürerken 28 Şubat'ta İran'a askeri saldırı başlattı.

İran da İsrail'in yanı sıra ABD üslerinin bulunduğu Katar, Birleşik Arap Emirlikleri ve Bahreyn başta olmak üzere bazı bölge ülkelerinde belirlediği hedeflere saldırılarla karşılık verdi.

ABD-İsrail saldırılarında, İran lideri Ayetullah Ali Hamaney'in yanı sıra çok sayıda üst düzey yetkili öldü.

İran Kızılayı, ülkeye yönelik bombardımanlarda 201 kişinin hayatını kaybettiğini, 747 kişinin de yaralandığını duyurdu.

Kaynak: AA / Hüsameddin Salih
