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KUTSO'da uluslararası iş birliği fırsatları değerlendirildi

KUTSO'da uluslararası iş birliği fırsatları değerlendirildi
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Kütahya Ticaret ve Sanayi Odası, bugüne kadar düzenlediği yurt dışı iş programlarına katılan üyelerini değerlendirme ve istişare toplantısında bir araya getirdi. Toplantıda deneyimler, iş birliği fırsatları ve gelecek planları ele alındı.

Kütahya Ticaret ve Sanayi Odası (KUTSO), bugüne kadar düzenlediği yurt dışı iş programlarına katılan üyelerini değerlendirme ve istişare toplantısında bir araya getirdi.

KUTSO'dan yapılan açıklamaya göre, Yönetim Kurulu Başkanı Esin Güral Argat'ın ev sahipliğinde Gül Palas'ta gerçekleştirilen toplantıya yönetim kurulu üyeleri ile Özbekistan, Amerika Birleşik Devletleri, Mısır ve Çin'e düzenlenen programlara katılan oda üyeleri katıldı. Toplantıda, söz konusu yurt dışı programlarında edinilen deneyimler, gözlemler ve oluşturulan iş birliği fırsatları değerlendirilirken, gelecek dönemde düzenlenmesi planlanan organizasyonlara ilişkin görüş ve öneriler ele alındı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen KUTSO Yönetim Kurulu Başkanı Esin Güral Argat, görev süreleri boyunca Kütahya iş dünyasının uluslararası pazarlarda daha güçlü yer almasını hedeflediklerini belirtti. Yurt dışı programlarının yalnızca bir gezi organizasyonu olmadığını ifade eden Argat, bu çalışmaların üyelerin küresel pazarlara erişimini kolaylaştıran stratejik organizasyonlar olduğunu kaydetti.

Bugüne kadar düzenlenen programlar kapsamında diplomatik temsilcilikler, ticaret ve sanayi kuruluşları, yatırım kurumları ile uluslararası fuarların ziyaret edildiğini aktaran Argat, üyelerin farklı üretim modellerini, yatırım ortamlarını ve ticaret kültürlerini yerinde inceleme fırsatı bulduğunu bildirdi.

Uluslararası ticarette başarının doğru bağlantılar kurmak, güven oluşturmak ve sürdürülebilir iş birlikleri geliştirmekten geçtiğini vurgulayan Argat, KUTSO'nun temel hedefinin üyelerini yeni pazarlara hazırlamak, farklı iş modelleriyle buluşturmak ve küresel rekabet ortamını yakından tanımalarını sağlamak olduğunu ifade etti.

Toplantıda ayrıca, yurt dışı programlarının belirli sektörlere odaklanarak daha hedefli şekilde sürdürülmesi, üretim teknolojileri, yüksek katma değerli sanayi ve yeni yatırım alanlarına yönelik uluslararası programların devam ettirilmesinin önemine dikkat çekildi. Program, katılımcıların görüş alışverişinde bulunmasının ardından sona erdi. - KÜTAHYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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