Kütahya Seyitömer'de İşçiler Vizite Eylemi Başlattı

Kütahya ili Seyitömer beldesi, Tavşanlı ilçesi Seyitömer, Bursa ili Orhaneli ilçesinde işçiler vizite eylemine geçti.

TES İŞ sendikası Kütahya şube başkanı Mehmet Ali Yıldırım, yaptığı basın açıklaması ile şunları söyledi ; " Çelikler Holding'e ait Seyitömer, Orhaneli ve Tunçbilek termik santrallerinde çalışan üyelerimiz ağır ve çok tehlikeli şartlar altında ülkemize ve vatandaşlarımıza hizmet vermektedir. Çok sayıda arkadaşımız ve üyemiz Türkiye'nin enerjisini üretirken meydana gelen iş kazaları nedeniyle hayatını kaybetmekte veya yaralanmaktadır. Özellikle son yıllarda yaşanan olağanüstü yüksek enflasyon artışları sebebiyle bu üç santralde ücretler asgari ücret seviyesinde kalmıştır. Bu kadar zor şartlar altında ve nitelik gerektiren işlerde çalışan üyelerimizin hakkı, kesinlikle asgari ücret seviyesindeki ücretler değildir.

Seyitömer toplu iş sözleşmesi görüşmelerimiz yaklaşık iki aydır devam etmektedir. İnsan onuruna ve yaptığımız işin niteliğine yakışır ücret talebimizi işverene iletmiş bulunmaktayız. Aynı zamanda üç santralin sözleşmelerinin tek bir toplu iş sözleşmesinde birleştirilmesini ve santralin kapısından giren tüm işçilerin sendikalı olmasını talep ediyoruz. Taleplerimiz karşılanamayacak veya olması gerekenin dışında talepler değildir. Daha önce işverenle yaptığımız görüşmelerde bu taleplerimize ilişkin aldığımız sözlerin yerine getirilmesini bekliyoruz. Şu ana kadar Seyitömer sözleşmemiz kapsamında 60 idari madde geçilmiş, ancak parasal maddelerde görüşmelerimiz tıkanma noktasına gelmiştir.

Bizler yürüyüşler ya da eylemler yapmak değil, işimizin başında olmak, verimli ve üretken bir şekilde çalışmaya devam etmek istiyoruz. Bu kapsamda önce işverenimize daha sonra Kütahya ve Bursa milletvekillerimize, siyasi partilerimize, mülki amirlerimize ve sendikalar ile sivil toplum örgütlerine sesleniyoruz. Verdiğimiz sendikal mücadelenin ve düzenlediğimiz eylemlerin amacı üç santralde de tek toplu iş sözleşmesi, eşit ücretler ve aynı koşullar altında çalışma taleplerimizdir. Sendikal mücadelemize desteklerinizi bekliyor, işverenimizden kendi çalışanlarına verilen sözleri yerine getirmelerini istiyoruz. " - KÜTAHYA