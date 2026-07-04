Şaphane'de kiraz hasadı başladı: 'Vişne işleme tesisi şart'

Kütahya'nın Şaphane ilçesinde kiraz hasadı başladı. Düzenlenen hasat programına Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Süleyman Kızıltoprak, AK Parti Şaphane İlçe Başkanı İbrahim Tokyay üreticiler katıldı. Programda Şaphane kirazı ve vişnesinin üretimde ulaştığı başarı, bölgenin tarımsal potansiyeli ve üreticilerin yaşadığı sorunlar ele alınırken, ilçeye kiraz ve vişne işleme tesisi kazandırılması yönünde çağrıda bulunuldu.

Hasat etkinliğinde konuşan Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Süleyman Kızıltoprak, Şaphane'nin bereketli topraklarının Türkiye'nin en kaliteli kiraz ve vişnelerinden birine ev sahipliği yaptığını belirterek, ilçenin özellikle Napolyon kirazıyla öne çıktığını söyledi.

Şaphane kirazının sadece adıyla değil, kendine has aroması, rengi ve lezzetiyle de fark oluşturduğunu ifade eden Kızıltoprak, üreticilerin büyük özveriyle çalıştığını belirtti. Ziyaret ettiği bahçeden övgüyle bahseden Kızıltoprak, "Burası adeta bir kiraz bahçesi değil, cennet bahçesi gibi. Bahçe sahiplerimiz hem kaliteye hem de sağlık kurallarına büyük hassasiyet gösteriyor. Bu da ortaya dünya standartlarında ürün çıkmasını sağlıyor" dedi.

Şaphane'nin kiraz üretimindeki başarısının uzun yıllara dayandığını belirten Rektör Kızıltoprak, özellikle 1990'lı yıllardan sonra Şaphane kirazının Türkiye'de ve uluslararası pazarlarda tanınmaya başladığını söyledi. Bazı yıllarda yaşanan don ve aşırı yağış gibi olumsuz hava şartları nedeniyle üretimin düştüğünü hatırlatan Kızıltoprak, bu dönemlerde Türkiye'nin dört bir yanında Şaphane kirazının arandığını dile getirdi.

Bu yıl iklim şartlarının üreticinin yüzünü güldürdüğünü ifade eden Rektör Kızıltoprak, "Yağışlar zamanında gerçekleşti, mevsim normal seyretti. Çok şükür bu yıl bereketli bir hasat dönemi yaşıyoruz. Şaphane'de yetişen kirazlar hem ülkemizde hem de yurt dışında tüketicilerle buluşacak" diye konuştu.

Konuşmasında çocukluk yıllarına da değinen Kızıltoprak, İstanbul'da geçen çocukluğunda dedesinin bahçesindeki meyve ağaçlarını anlattı. Dedesinin, "Bizde bereket varsa her yerde bereket vardır" sözünü hiç unutmadığını ifade eden Kızıltoprak, Şaphane'de gördüğü bereketin tüm Anadolu'ya yayılmasını temenni etti.

Üreticilerin büyük emek harcadığını vurgulayan Rektör Süleyman Kızıltoprak, "Çiftçilerimiz sadece meyve üretmiyor; bu toprakların mirasını yaşatıyor, istihdama katkı sağlıyor, ülke ekonomisine değer katıyor ve bereketi gelecek nesillere taşıyor. Emeklerinin karşılığını almalarını gönülden diliyorum" ifadelerini kullandı.

Kırsaldan kentlere yaşanan göçe de dikkat çeken Prof. Dr. Kızıltoprak, birçok bahçenin sahiplerinin büyük şehirlerde yaşadığını öğrendiğini belirterek, gençlerin ve arazi sahiplerinin yeniden köylerine dönerek üretime sahip çıkmalarının önemine vurgu yaptı.

"Şaphane'ye kiraz ve vişne işleme tesisi şart"

Programda konuşan AK Parti Şaphane İlçe Başkanı İbrahim Tokyay ise ilçenin yıllardır kirazı ve vişnesiyle tanındığını ancak üreticilerin ekonomik anlamda beklediği kazancı elde edemediğini söyledi.

Şaphane'nin kiraz ve vişnesinin tadı, aroması ve kalitesiyle Türkiye'nin en önemli üretim merkezlerinden biri olduğunu belirten Tokyay, "Üreticimiz büyük emek veriyor ancak bu emeğin karşılığını tam anlamıyla alamıyor. Bunun en önemli nedeni ilçemizde ürünleri işleyecek sanayi tesislerinin bulunmaması" dedi.

Dört yıl önce Şaphane vişnesinin coğrafi işaret tescili aldığını hatırlatan Tokyay, ilçenin vişne üretiminde Türkiye ikincisi konumunda bulunduğunu belirterek, böylesine önemli bir üretim merkezinin yatırım açısından da desteklenmesi gerektiğini ifade etti.

İlçeye vişne ve kiraz işleme tesisi, kurutma fabrikası ile ürünlerin pazarlanacağı mezat alanlarının kazandırılması gerektiğini söyleyen Tokyay, "Devletimizden, bakanlıklarımızdan, kamu kurumlarımızdan, yatırımcılarımızdan ve kooperatiflerimizden Şaphane'ye destek bekliyoruz. Üreticimizin alın terinin gerçek değerini bulabilmesi için bu yatırımlar artık kaçınılmaz hale geldi" diye konuştu.

"Ekonomik hareketlilik 2 aydan 12 aya çıkabilir"

Şaphane'de yıllık yaklaşık 8 bin ton vişne üretildiğini açıklayan Başkan İbrahim Tokyay, bu üretimin ekonomik değerinin oldukça yüksek olduğuna dikkat çekti.

Kiraz ve vişnenin sadece taze meyve olarak değil, reçel, marmelat, meyve suyu ve kurutulmuş ürün olarak değerlendirilmesi halinde üreticinin gelirinin önemli ölçüde artacağını ifade eden Tokyay, "Bugün hasat dönemiyle sınırlı olan iki aylık ekonomik hareketlilik, kurulacak tesislerle yılın 12 ayına yayılabilir. Raf ömrü uzayan ürünlerle hem katma değer artacak hem de ilçemiz ekonomisi güçlenecek" dedi.

Şaphane'de meyveciliğin sanayiyle buluşmasının hem istihdamı artıracağını hem de genç nüfusun ilçede kalmasına katkı sağlayacağını belirten Başkan Tokyay, yatırım sürecine ilişkin girişimlerin devam ettiğini ve olumlu gelişmeler yaşandığını da sözlerine ekledi.

Program sonunda hem Prof. Dr. Süleyman Kızıltoprak hem de AK Parti İlçe Başkanı İbrahim Tokyay, 2026 yılı kiraz ve vişne hasat sezonunun üreticilere bol kazanç, bereket ve hayırlı bir sezon getirmesi temennisinde bulundu. - KÜTAHYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı