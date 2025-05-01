Kütahya, Nevşehir ve Yozgat’ta Acele Kamulaştırma Kararları Alındı

Kütahya, Nevşehir ve Yozgat'ın bazı ilçelerindeki projeler için acele kamulaştırma çalışmaları gerçekleştirilecek.

Konuya ilişkin Cumhurbaşkanı kararları, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, Alayunt-Afyon-Konya hat kesiminde sinyalizasyon tesisleri, gar tevsilatı ve yol uzatmaları gibi işler kapsamında Kütahya'da bazı taşınmazlar Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları (TCDD) İşletmesi Genel Müdürlüğü tarafından acele kamulaştırılacak.

Nevşehir Sarıhıdır Pompaj Sulaması Yenileme işi kapsamında bu şehirdeki bir taşınmazın Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğünce acele kamulaştırılmasına karar verildi.

Yozgat-Sorgun Eymir Göleti Sulaması Projesi kapsamında da bazı taşınmazların DSİ tarafından acele kamulaştırılması kararlaştırıldı.