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Kütahya İyi Tarımda İlerliyor Projesi Kapsamında Kadın Üreticilere Teknik Gezi Düzenlendi

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Kütahya İyi Tarımda İlerliyor projesi kapsamında ahududu yetiştiriciliği yapan kadın üreticilere yönelik Bursa ve Orhaneli ilçesindeki tarım işletmelerine teknik gezi düzenlendi. Gezi kapsamında üreticilere bilgi ve yeteneklerinin geliştirilmesi amacıyla çeşitli tarım işletmeleri ziyaret edildi.

"Kütahya İyi Tarımda İlerliyor' projesi çerçevesinde ahududu yetiştiriciliği yapan kadın üreticilerine yönelik Bursa ve Orhaneli ilçesindeki tarım işletmelerine teknik gezi düzenlendi.

Konuyla ilgili Kütahya İl Tarım ve Orman Müdürlüğünden yapılan açıklamada, "Bitkisel Üretim Genel Müdürlüğümüzce yürütülen 'İyi Tarım Uygulamalarının yaygınlaştırılması ve kontrolü' yatırım projeleri çerçevesinde 'Kütahya İyi Tarımda İlerliyor' projesi faaliyetleri arasında 100 dekar alanda ahududu yetiştiriciliği yapan kadın üreticilerimize bilgi, görgü ve yeteneklerinin geliştirilmesi amacıyla Kütahya Bitkisel Üretim ve Bitki Sağlığı Şube Müdürlüğü teknik personellerince Bursa ili ve Orhaneli ilçesindeki tarım işletmelerine teknik gezi düzenlendi. Bursa İl merkezinde bulunan Bursa Tarım İşletmesinde yetiştirilen farklı çeşit ahududu aronya, böğürtlen frenk üzümü fidanları görüldü çeşitlerin yetiştiriciliği hakkında bilgi alındı. Bursa ili Orhaneli ilçesinde bulunan yabanmersini, ahududu, aronya ve böğürtlen üretimi yapan işletmeler ile ürün alımı, ürün işlenmesi, pazara hazırlanması ve depolanması ile ilgili merkezler incelendi. Üreticilerimiz üretimden, katma değer oluşturulmasından ve pazara sunulmasının tüm aşamalarını yerinde görmüş oldular" ifadelerine yer verildi. - KÜTAHYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi

Orhaneli Ekonomi Bursa Tarım Ekonomi Güncel Haberler

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