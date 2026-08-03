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Kütahya’da yerli ve milli tohumlarda nohut hasadı gerçekleştirildi

Kütahya’da yerli ve milli tohumlarda nohut hasadı gerçekleştirildi
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Kütahya İl Tarım ve Orman Müdürlüğü teknik personelinin gözetiminde, Merkez Kızılcaören Köyü’nde kurulan demonstrasyon tarlalarında Azkan nohut çeşidinin hasadı gerçekleştirildi.

Kütahya İl Tarım ve Orman Müdürlüğü teknik personelinin gözetiminde, Merkez Kızılcaören Köyü'nde kurulan demonstrasyon tarlalarında Azkan nohut çeşidinin hasadı gerçekleştirildi.

Hasat sonuçlarına göre, bakteri aşılı ekim yapılan parsellerde dekara 160 kilogram, aşı uygulanmayan parsellerde ise dekara 145 kilogram verim elde edildi. Yapılan değerlendirmelerde, bakteri aşılı uygulamanın yaklaşık yüzde 10 oranında daha yüksek verim sağladığı ve daha iri taneli ürün elde edilmesine katkı sunduğu gözlemlendi.

Kütahya İl Tarım ve Orman Müdürlüğü yetkilileri, yerli ve milli çeşitlerin sahadaki performansını üreticilerle buluşturmaya ve bilimsel veriler doğrultusunda tarımsal verimliliği artırmaya yönelik demonstrasyon çalışmalarının sürdürüleceğini belirtti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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