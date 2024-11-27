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Kütahya'da Jeotermal Su Ekonomiye Katkı Sağlayacak

Kütahya'da Jeotermal Su Ekonomiye Katkı Sağlayacak
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AK Parti Kütahya İl Başkanı Mustafa Önsay, Emet ilçesi Eğrigöz köyünde açığa çıkan jeotermal suyun, yerel ekonomiye katkı sağlayacak projelerle değerlendirileceğini açıkladı. Eğrigöz'ün termal potansiyelinin turizm ve tarım alanlarında fırsatlar yaratacağı belirtildi.

AK Parti Kütahya İl Başkanı Mustafa Önsay, Emet ilçesi Eğrigöz köyünde maden sondajları sonucu açığa çıkan jeotermal suyun Emet ve Eğrigöz ekonomisine katkı sağlayacak şekilde değerlendirileceğini ifade etti.

Önsay, ilçeye bağlı Eğrigöz köyünde son dönemde yapılan maden sondajları sonucu açığa çıkan jeotermal suyun, kültür turizm ve jeotemal sera gibi seçeneklerle Emet ve Eğrigöz ekonomisine katkı sağlayacak şekilde değerlendirileceğini söyledi. İl Başkanı Mustafa Önsay, "Bu çerçevede Valimiz Musa Işın Milletvekillerimiz Adil Biçer, İsmail Çağlar Bayırcı, İl Özel İdare Genel Sekreterimiz Mücahit Eracar ve İl Tarım ve Orman Müdürümüz Emre Yeniay ile birlikte bölgede incelemelerde bulunduk. Bölgeye özgü projelerin geliştirilmesiyle hem yerel istihdam açısından hem de bölgenin ekonomik büyümesi hususunda katkı sağlanabileceği, ayrıca jeotermal suyun doğru ve sürdürülebilir bir şekilde kullanmamız durumunda, çevresel etkilerin en aza indirilmesi açısından da büyük önem taşımaktadır. Mevcut Drakula ile özdeşleşen Kalesi ve İkitaş kanyonu ile turizm anlamında öne çıkan Eğrigöz köyünün termal potansiyeli kazanması ile önemli bir turizm lokasyonu olması ve jeotermal sera imkanı ile de organize sanayi bölgesi olması önümüzdeki seçenekler olarak durmaktadır. Bu çalışmalar bölgenin hem ekonomik, hem de sosyal kalkınmasını destekleyecek nitelikte olmasından dolayı büyük önem taşımaktadır" dedi. - KÜTAHYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi
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