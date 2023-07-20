Kütahya'da İnsan Kaynakları Platformu İçin Buluşma Gerçekleştirildi

Kütahya Organize Sanayi Bölgesi'nde (OSB) İnsan Kaynakları Platformu'nun ilk oturumu düzenlendi. Kamu kurumları, özel sektörler ve işletmelerin insan kaynakları uzmanları, platformun detaylarını görüşmek üzere bir araya geldi.

Kütahya'nın insan kaynakları uzmanları, Kütahya Organize Sanayi Bölgesinde ( Osb ) buluştu.

"İş Birliği - Güç Birliği" sloganı ile yola çıkılarak, Kütahya ilinde bulunan kamu kurum kuruluşlar ve özel sektörler ile planlanacak olan İnsan Kaynakları Platformu'nun ilk oturumu Kütahya Organize Sanayi Bölgesi Müdürlüğü ev sahipliğinde, Kütahya OSB Müdürlüğü Konferans Salonunda gerçekleştirildi.

Türkiye İş Kurumu Kütahya İl Müdürü Erdoğan Şahin, Şube Müdürleri, Kütahya Ticaret ve Sanayi Odası, Kütahya Dumlupınar Üniversitesi, Gediz Ticaret ve Sanayi Odası, Simav Ticaret ve Sanayi Odası ve Kütahya ilinde faaliyette bulunan işletmelerin insan kaynakları uzmanlarının katılım sağladığı toplantıda hayata geçirilecek olan İnsan Kaynakları Platformu'nun detayları görüşüldü.

İş Kurumu Kütahya İl Müdürü Erdoğan Şahin'in açılış konuşmaları ve İş Kurumu Kütahya İl Müdürlüğü yetkililerinin yapmış oldukları sunumların ardından, platformu temsil edecek heyetin seçimleri oy birliği ile gerçekleştirildi.

Toplantı, düşünce ve görüşlerin alınmasının ardından sona erdi. - KÜTAHYA