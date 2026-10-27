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Kütahya'da doğal gaz limiti kasım için 307,69'a, aralık için 431,81'e çıkarıldı

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Kütahya'da doğal gaz limiti kasım için 307,69'a, aralık için 431,81'e çıkarıldı
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AK Parti Kütahya Milletvekili Mehmet Demir, Bakan Alparslan Bayraktar ve ilgili kurum yöneticileriyle görüşmelerin ardından Kütahya'da doğal gaz kullanım limitlerinin artırıldığını açıkladı. Kasım limiti 156,52'den 307,69'a, aralık limiti ise 210,60'tan 431,81'e yükseltildi.

Ak Parti Kütahya Milletvekili Mehmet Demir, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar ve ilgili kurum yöneticileriyle yapılan görüşmelerin ardından Kütahya'nın doğal gaz kullanım limitlerinin artırıldığını açıkladı. Yeni düzenlemeyle kasım ve aralık aylarına ilişkin limitler yükseltildi.

Kütahya'da doğal gaz kullanım limitleri artırıldı. AK Parti Kütahya Milletvekili ve TBMM KİT Komisyonu Üyesi Mehmet Demir, Kütahya'nın ihtiyaçları doğrultusunda gerçekleştirilen görüşmeler neticesinde doğal gaz limitlerinin yükseltildiğini duyurdu.

Demir, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Bakan Yardımcısı Nevzat Şatıroğlu, Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) Başkanı ve BOTAŞ Genel Müdürü ile yapılan görüşmelerin ardından düzenlemenin hayata geçirildiğini belirtti.

Paylaşılan bilgilere göre, Kütahya'da kasım ayı için daha önce 156,52 olarak belirlenen doğal gaz kullanım limiti 307,69'a çıkarıldı. Aralık ayındaki limit ise 210,60'tan 431,81'e yükseltildi.

Yapılan düzenlemeyle özellikle kış aylarında artan ısınma ihtiyacına yönelik kullanım limitlerinin artırılması hedefleniyor.

Milletvekili Mehmet Demir, konuya ilişkin açıklamasında Kütahya'nın ihtiyaçları ve vatandaşların talepleri doğrultusunda çalışmalarını sürdürdüklerini ifade etti. Demir, "Bizim siyaset anlayışımız; hizmet üretmek, eser bırakmak ve sonuç almaktır. Kütahya'mızın ihtiyaçları için çalışmaya, hemşehrilerimizin taleplerinin takipçisi olmaya devam edeceğiz" dedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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