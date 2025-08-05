Arkadaşının tavsiyesi ile dikti, şimdi paraya para demiyor

İlçeye bağlı Güldüren köyünde hayvancılıkla uğraşan Rıfat Akpınar, 3 yıl önce bir arkadaşının tavsiyesi üzerine deneme amacıyla 500 metrekarelik bahçesine dünyada süper meyve olarak da bilinen aronya dikti.

KİLOSUNU 200 LİRADAN SATIYOR

Aronyaların bu yıl ilk meyvelerini vermeye başladığını söyleyen Rıfat Akpınar, "3 yıl önce bir arkadaşın tavsiyesi üzerine internetten satın aldığım 100 aronyayı köy içindeki yaklaşık 500 metrekarelik hobi bahçeme dikimini yaptım. Bu yıl da ilk meyvelerimizi aldık. Köyümüz toprağı aronya yetiştiriciliğine açısından son derece uygun, sulama suyumuzda bol. Meyve reyonlarının aranan meyvesi haline gelen özellikle kanser hastalarının yoğun olarak tükettiği aronyanın şu anki kilogram fiyatı 200 TL civarında. Hayvancılığın yanında daha fazla gelir getirici yeni ürün olarak denediğim aronya üretimini yaygınlaştırmak amacındayım" dedi.

C VİTAMİNİ KAYNAĞI

C vitamini ve antioksidan kaynağı olarak bilinen aronyanın aynı zamanda mineral, lif ve antioksidan içeriği bakımından zengin kültür meyvelerinden biri olarak gösterildiği biliniyor.