Kurumsal Hediye ve Promosyon Ürünleri Fuarı İstanbul'da Başladı

Alanında Avrupa'nın en büyük ikinci fuarı olan ve bu yıl 37'ncisi düzenlenen Kurumsal Hediye ve Promosyon Ürünleri Fuarı (Promosyon Show İstanbul) başladı.

Promosyon Ürünleri İmalatçıları ve Satıcıları Derneği (PROMOTÜRK) tarafından düzenlenen, tüm promosyon ürün gruplarını kapsayan ve sektör lideri firmalara ürün ve hizmetlerini sergileme fırsatı sunan etkinlik, İstanbul Fuar Merkezi'nde ziyarete açıldı.

Ticaret Bakan Yardımcısı Özgür Volkan Ağar, fuarın açılışında yaptığı konuşmada, bu organizasyonun ülkenin üretim gücünü, tasarım kapasitesini ve ihracat vizyonunu yansıtan çok önemli bir buluşma noktası olduğunu söyledi.

Ağar, "9'u yabancı olmak üzere toplam 98 firmamızın katılımıyla 10 bini aşkın ziyaretçinin sizlerle bir araya gelmesini beklediğimiz bu fuarın iş dünyamız, ihracatçılarımız için hayırlı ve bereketli olmasını temenni ediyorum." dedi.

Bakan Yardımcısı Ağar, ülkenin büyüme ve ihracat istatistiklerine, Ticaret Bakanlığı tarafından ihracatçılara ve üretim sektörüne sunulan desteklere ilişkin bilgi verdi.

"Promosyon ürünleri sektörü ülkemize değer katıyor"

Dünyada her geçen yıl gelişen promosyon ürünleri sektörünün pazar büyüklüğünün 2024'te yaklaşık 24 milyar dolar olduğunu belirten Ağar, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Tekstilden metal ürünlerine, plastik ürünlerden elektrikli teçhizatlara kadar her sektörü içinde barındıran promosyon ürünleri, günlük yaşantımızda her alanda karşımıza çıkmakta, işletmelerin marka değerini güçlendirmekte, müşteri ilişkilerini geliştirmekte ve yalnızca iç piyasada değil, ihracatımızda da önemli bir potansiyel barındırmaktadır. Bizler biliyoruz ki küresel ticarette farklılaşmanın yolu inovasyon ve markalaşmadan geçiyor. Promosyon ürünleri sektörü de tam bu noktada inovatif tasarımları ve özgün fikirleriyle ülkemize değer katıyor. Bugün burada sergilenen her bir ürün aslında firmalarımızın hayal gücünü, emeğini ve vizyonunu temsil ediyor. Ülkemiz promosyon ürünleri sektörü de bu büyük pazar içinde hızla gelişimine devam ediyor."

Ağar, fuarın Ticaret Bakanlığı tarafından desteklenen yurt içi fuarlar kapsamında yer aldığını, katılımcıların yer kirası ve stant kurulumları için destekler verildiğini ifade etti.

"Çin'den sonra en büyük promosyon üreticisi olabiliriz"

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı Mustafa Gültepe de promosyonu, müşteri sadakatini artıran ve marka algısını pekiştiren çok güçlü bir iletişim aracı olarak gördüklerini dile getirerek, "Promosyon endüstrisi birçok sektörümüzü tetikleyen yapısıyla büyük önem taşıyor. Dolayısıyla ihracat hedeflerimize giden yolda güçlü bir promosyon ürünleri sektörünün varlığına ihtiyacımız var." dedi.

Gültepe, "Bu yıl 37. kez düzenlenen fuar çok farklı ürün yelpazesine hizmet ediyor. Hizmet etmediği bir sektör yok. Bütün sektörlerde varsınız. O yüzden Türk promosyon sektörünün bütün dünyada farklı noktalara geleceğini düşünüyorum. Hep beraber çalışarak kendimizi anlatırsak ve rekabetçilik anlamında fiyat tutturamama konusunu aşarsak Çin'den sonra dünyanın en büyük promosyon üreticisi olma yolunda ilerleriz." diye konuştu.

"Sektörümüz, uluslararası pazarlardaki yerini güçlendirdi"

PROMOTÜRK Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Yücetürk de bu buluşmanın Türkiye'deki promosyon sektörünün üretim ve inovasyon gücünü, birliktelik ruhunu ortaya koyan bir platform olduğunu söyledi. Yücetürk, "Burada markaların kimliklerini güçlendiren, kurumların hedeflerini belirleyen, hedef kitleleriyle aralarında olan ilişkileri güçlendiren ve en önemlisi de pazarlamanın en önemli kurallarından biri olan 4B kuralından biri olan pazarlama, yani tutundurma araçlarından bir tanesidir." dedi.

Türkiye'nin promosyon sektöründeki üretim kalitesi, inovasyon gücü, birlikteliği ve geliştirmiş olduğu pazarlama stratejileriyle sektördeki ve uluslararası pazarlardaki yerini güçlendirdiğini vurgulayan Yücetürk, "Bu minvalde baktığımızda Promosyon Show sektörümüzün ulusal ve uluslararası alandaki en güçlü buluşmalarından bir tanesidir. Burada sergilenen her bir ürün, her bir fikir, her bir inovatif ürün bizim bu organizasyondaki amacımızın temel taşlarını oluşturmaktadır." diye konuştu.

Yücetürk, burada ürünlerini çok sayıda ülkeye tanıtacaklarını belirterek, sektörü daha kurumsal bir hale getirmek, daha yenilikçi ve daha güçlü bir yapıya büründürmek için çalışmalarını sürdüreceklerini ifade etti.

500 milyon dolarlık iş bağlantısı hedefi

Yeni, modern ve teknolojik kurumsal hediye, pazarlama ve reklam ürünlerinin yerli ve yabancı ziyaretçilerin beğenisine sunulduğu fuara, 60 ülkeden ziyaretçi bekleniyor.

Firmalar arasında 500 milyon dolarlık iş bağlantısı yapılacağı tahmin edilen fuar, 13 Eylül'de sona erecek.