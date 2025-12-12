Küresel piyasalarda temkinli iyimserlik hakim

Küresel piyasalarda, ABD Merkez Bankasının ( Fed ) para politikası kararlarının açıklandığı ve yoğun veri gündeminin karşılandığı haftanın son işlem gününde risk iştahı toparlandı.

Fed'in çarşamba günü politika faizini indirmesine karşın, Fed Başkanı Jerome Powell'ın ihtiyatlı sözle yönlendirmeleri yatırımcıları temkinli bir iyimserliğe sevk etmişti. Fed'in gelecek yıl ne ölçüde gevşeyeceğine yönelik soru işaretleri oluşurken, bankanın, federal fon oranına ilişkin tahminini ise gelecek yıl için yüzde 3,4'te sabit bırakması, 2026'da bir faiz indirimi öngörüldüğünün sinyalini vermişti.

Fed'in 2026'da 1 faiz indirimi öngörmesine karşın para piyasalarındaki fiyatlamalarda yıl genelinde toplam 2 faiz indirim yapacağı tahmin edilirken, ocakta bankanın yüzde 75 ihtimalle politika faizini sabit tutması bekleniyor.

Powell'ın varlık alım faaliyetlerine yeniden başlama planlarını açıklaması ve Fed'in ABD ekonomisinin büyüme tahmininde yukarı yönlü revizyona gitmesi de küresel piyasalarda risk iştahını olumlu etkiledi.

Öte yandan Fed, yerel şubelerin üst yönetimlerinin yeniden atanmasına ilişkin duyuru yaptı. Buna göre, tüm bölgesel Fed başkanları ve birinci başkan yardımcıları 5 yıllık görev süreleriyle hizmet verecek ve mevcut görev sürelerinin her biri 28 Şubat 2026'da sona erecek. Mevcut başkanlar arasında Atlanta Fed Başkanı Raphael W. Bostic emekli olacağını açıkladığından dolayı bu şubenin yeni başkanı gelecek aylarda belli olacak.

Bu gelişmelere ek olarak ABD Başkanı Donald Trump, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımında, borsada tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaşıldığını ifade etti.

Ekonomi konusunda kamuoyu desteğinin düştüğünü gösteren ankete tepki gösteren Trump, "Sahte anketler, ekonomide ve daha birçok alanda harika bir iş çıkardığımı ne zaman gösterecek?" ifadesini kullandı.

ABD Başkanı Trump, Beyaz Saray'da düzenlediği bir imza töreninin ardından basın mensuplarının gündeme ilişkin sorularını yanıtladı. Trump, Venezuela'dan ülkesine geldiğini savunduğu uyuşturucu trafiğini sona erdirmek için Karayipler'de düzenledikleri saldırılara ilaveten "yakında karadan da saldırılara başlayacakları" söylemini yineledi.

Makroekonomik veri tarafında, ABD'de ilk kez işsizlik maaşı başvurusunda bulunanların sayısı, 6 Aralık ile biten haftada 236 bine yükselerek piyasa beklentilerinin üzerinde gerçekleşti.

ABD'nin dış ticaret açığı ise eylülde yüzde 10,9 azalışla 52,8 milyar dolara düşerek Haziran 2020'den bu yana en düşük seviyesini kaydetti.

Bu gelişmelerle ABD'nin 10 yıllık tahvil faizi yüzde 4,16'da bulunuyor. Dün altının ons fiyatı Fed'in faiz indirimlerine devam edeceğine ilişkin beklentilerle 4 bin 285 dolara çıkarak 21 Ekim'den bu yana en yüksek seviyesini görürken, günü yüzde 1,1 artışla 4 bin 276 dolarda tamamladı. Altının onsu şu sıralarda ise yüzde 0,2 düşüşle 4 bin 270 dolarda işlem görüyor.

Hindistan'da Ulusal Emeklilik Sistemi fonları varlıklarının yüzde 1'ini onaylı altın ve gümüş ETF'lerine ayırabileceğine dair haberler de kıymetli madenlerdeki yükseliş eğilimini destekliyor.

Yeni işlem gününde dolar endeksi yatay seyrederken, Venezuela'daki arz endişeleri nedeniyle petrol fiyatları yükseldi. Brent petrolün varili yüzde 0,3 artışla 61,5 dolarda bulunuyor.

Kurumsal tarafta, önceki gün piyasalar kapandıktan sonra bilançosunu açıklayan Oracle'ın geliri beklentilerin altında kalmasıyla teknoloji şirketleri üzerinde oluşan satış baskısı sürüyor. Dün, Oracle'ın hisseleri yüzde 11 düşerken, yapay zeka ile ilişkili diğer şirketlerin hisselerine de baskı yaptı. CoreWeave'in hisseleri yüzde 1 ve Nvidia'nın hisseleri yüzde 1,5 geriledi.

Öte yandan teknoloji şirketlerinden Broadcom, dördüncü çeyrekte yapay zeka talebinin de etkisiyle beklentilerin üzerinde gelir açıkladı. Mali yılın son çeyreğinde gelir 18,02 milyar dolar gelir bildiren şirket, yeni mali yılın ilk çeyreğinde de gelirin yaklaşık 19,1 milyar dolar seviyesinde gerçekleşmesini tahmin ediyor.

Bu gelişmelerle, S&P 500 endeksi yüzde 0,21 ve Dow Jones endeksi yüzde 1,34 değer kazanırken, Nasdaq endeksi yüzde 0,26 azaldı. Dow Jones ile S&P 500 endeksleri, tüm zamanların en yüksek kapanış değerlerini gördü. ABD'de endeks vadeli kontratlar güne karışık seyirle başladı.

Avrupa borsaları pozitif seyretti

Dün Avrupa borsalarında alış ağırlıklı bir seyir öne çıkarken, gözler bugün Almanya'da açıklanacak enflasyon verilerine çevrildi.

Avrupa tarafında İngiltere Merkez Bankası (BoE) Başkanı Andrew Bailey'in açıklamaları öne çıktı. Bailey, BoE'nin bilançosundaki faiz oranı riskini olabildiğince azaltmak istediğini belirterek, kalan 553 milyar sterlinlik (740 milyar dolar) devlet tahvili varlıklarını büyük ölçüde eritmeyi hedefleyeceğini ima etti.

Bölgede jeopolitik gelişmeler de takip edilirken, Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Ukrayna'da barışın sağlanması için krizin temel nedenlerinin ortadan kaldırılması gerektiğini belirtti. Zaharova, "Bunun farkında ne kadar çabuk olunursa, mesele o kadar hızlı çözülür." dedi.

Dün açıklanan verilere göre, Almanya'nın ekonomik düşünce kuruluşlarından Ekonomi Araştırma Enstitüsü (Ifo), ülkenin bu yıl ve gelecek yıla ilişkin büyüme tahminini ABD'nin gümrük vergilerinin de kısmi yükü nedeniyle aşağı yönlü revize etti.

Buna göre Enstitü, bu yıl için Gayrisafi Yurt İçi Hasıla (GSYH) büyüme tahminini yüzde 0,2'den 0,1'e düşürdü. Ifo, ekonominin 2026 ve 2027'de sırasıyla yüzde 0,8 ve 1 büyümesini bekliyor.

Bu gelişmelerle, İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,49, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,79, Almanya'da DAX 40 endeksi yüzde 0,68 ve İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi yüzde 0,54 yükseldi. Avrupa'da endeks vadeli kontratlar güne karışık seyirle başladı.

Asya borsaları Çin hariç alıcılı seyrediyor

Asya borsalarında Çin hariç pozitif bir seyir öne çıkarken, Japonya'da açıklanan makroekonomik veriler yakından takip edildi.

Bölgede bugün açıklanan verilere göre, Japonya'da sanayi üretimi ekimde aylık bazda yüzde 1,5 ile beklentilerin üzerinde arttı. Ülkede kapasite kullanım oranı da aynı dönemde yüzde 3,3 yükseldi.

ABD'deki teknoloji şirketleri üzerindeki satış baskısı Asya tarafında da hisse ve sektörel bazda tedirginliğe yol açtı. Güney Kore'de SK Hynix hisseleri yüzde 0,9, Samsung Electronics hisseleri yüzde 1, Japonya merkezli Renesas Electronics'in hisseleri yüzde 1,5 değerlenirken, Çin'in en büyük yarı iletken üreticisi Uluslararası Yarı İletken İmalat Şirketi (SMIC) hisseleri yüzde 0,2, Tokyo Electron hisseleri de yüzde 3,5 geriledi.

Başkan Trump'ın ulusal güvenliğin güçlü şekilde sürdürülmesini sağlayacak koşullar altında Nvidia'nın "H200" çiplerinin, Çin ve diğer ülkelerdeki onaylı müşterilere satışına izin verileceğini açıklaması sonrasında bölgedeki çip üreticisi şirketlerin hisselerinde de satış baskısı öne çıkıyor.

Öte yandan Dünya Bankası, Çin ekonomisinin bu yıl yüzde 4,9 ve gelecek yıl yüzde 4,4 büyümesinin öngörüldüğünü bildirdi.

Bu gelişmelerle, kapanışa doğru Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 0,7, Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 0,9 ve Hong Kong'da Hang Seng endeksi de yüzde 1,4 yükselirken, Çin'de Şanghay bileşik endeksi yatay seyrediyor.

Yurt içinde Ödemeler Dengesi verileri takip edilecek

Dün alış ağırlıklı bir seyir izleyen Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,36 değer kazanarak 11.233,66 puandan tamamladı. Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP) BIST 30 endeksine dayalı aralık vadeli kontrat da dün akşam seansında normal seans kapanışına göre yüzde 0,3 yükseldi.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu (PPK), politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranını 150 baz puan düşürerek yüzde 38'e çekti.

Kurulun ayrıca, Merkez Bankası gecelik vadede borç verme faiz oranını yüzde 42,5'ten yüzde 41'e, gecelik vadede borçlanma faiz oranını ise yüzde 38'den yüzde 36,5'e indirdi.

Yurt içinde, bugün, TCMB tarafından açıklanacak Ödemeler Dengesi verileri takip edilecek. AA Finans'ın "Ekim 2025 Ödemeler Dengesi" verilerine ilişkin beklenti anketi, 15 ekonomistin katılımıyla sonuçlandı.

Ankete göre, ekonomistler, cari işlemler hesabının ekim ayında 574 milyon dolar fazla verdiğini öngördü. Ekonomistlerin tamamı ekim ayında cari açık verilmeyeceğini tahmin ederken, en yüksek cari fazla tahmini 1 milyar 700 milyon dolar oldu.

Ekonomistler, cari işlemler hesabının 2025 yılında ise 20 milyar 900 milyon dolar açık vereceğini tahmin etti. Ankete katılan ekonomistlerin 2025 için cari açık beklentisi, 18 milyar dolar ile 23 milyar 114 milyon dolar arasında değişti.

Dolar/TL, dün 42,5960'tan günü tamamlarken, bugün bankalararası piyasanın açılışında önceki kapanışın yüzde 0,2 üzerinde 42,6730'dan işlem görüyor.

Analistler, bugün yurt içinde ödemeler dengesinin yanı sıra piyasa katılımcıları anketinin, yurt dışında İngiltere'de dış ticaret dengesi ile sanayi üretiminin, Almanya'da enflasyon verilerinin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 11.350 ve 11.450 puanın direnç, 11.100 ve 11.000 puanın ise destek konumunda olduğunu ifade etti.

Piyasalarda bugün takip edilecek veriler şöyle:

10.00 Türkiye, ekim ayı ödemeler dengesi

10.00 Türkiye, aralık ayı piyasa katılımcıları anketi

10.00 İngiltere, ekim ayı dış ticaret dengesi

10.00 İngiltere, ekim ayı sanayi üretimi

10.00 Almanya, kasım ayı Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE)