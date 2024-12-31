Küresel piyasalar yılın son gününde negatif seyrediyor

Küresel piyasalarda, yeni ABD yönetiminin izleyeceği ekonomik ve ticari politikalara yönelik belirsizliklerin etkisiyle yılın son işlem gününde negatif bir seyir izlenirken, yılbaşı tatili sonrası hafta boyunca işlem hacimlerinin düşük kalması bekleniyor.

ABD'DE ENFLASYON VE FED POLİTİKALARI GÜNDEMDE

ABD'de 20 Ocak'ta yönetimi devralacak yeni yönetiminin izleyeceği ticari ve ekonomik konular yatırımcıların gündeminde kalmayı sürdürürken, olası ek ticari tarifelerin ülkede enflasyonun seyrine etkisi belirsizliğini koruyor. Enflasyonla mücadelenin tahmin edilenden daha uzun sürebileceği ve ABD Merkez Bankasının (Fed) parasal gevşeme sürecinde daha temkinli davranacağı yönündeki beklentiler, risk algısının yükselmesine neden oluyor.

FED'İN FAİZ İNDİRİMİ BEKLENTİSİ

Analistler, para piyasalarındaki fiyatlamalarda Fed'in gelecek yıl iki faiz indirimine gideceğinin tahmin edildiğini ifade ederek, makroekonomik verilerden alınacak sinyaller, yeni ABD yönetiminin politikaları ve küresel ekonomik gelişmelerin fiyatlamaları etkileyebileceğini belirtti.

KONUT SATIŞLARINDA ARTIŞ GÖRÜLDÜ

Dün açıklanan verilere göre, ABD'de bekleyen konut satışları kasımda yüzde 2,2 artarak piyasa beklentilerinin üzerinde yükseliş kaydetti.

BOEING HİSSELERİ KAZA HABERİYLE DÜŞTÜ

Jeju Air hava yolu şirketine ait Boeing 737-800 yolcu uçağının hafta sonu yaşanan kazası sonrasında Güney Kore'de bu modeldeki uçakların denetlenmesi talimatı verildi. Boeing hisseleri yüzde 2,3 düştü.

ALTIN, DOLAR VE PETROL PİYASALARINDA GÜNCEL DURUM

Altının ons fiyatı yatay seyirle 2 bin 606 dolardan başlarken, ABD 10 yıllık tahvil faizi yüzde 4,54 seviyesinde dengelendi. Dolar endeksi yüzde 0,2 düşüşle 108 seviyesinden işlem görürken, Brent petrolün varil fiyatı yüzde 0,7 yükselişle 74,5 dolardan satılıyor.

NEW YORK BORSASINDA DÜŞÜŞLER DEVAM EDİYOR

New York Borsası'nda dün S&P 500 endeksi yüzde 1,07, Nasdaq endeksi yüzde 1,19 ve Dow Jones endeksi yüzde 0,97 düştü. Bugün yılbaşı tatili nedeniyle New York Borsası kapalı olacak. 9 Ocak'ta, eski Başkan Jimmy Carter anısına hisse senedi ve opsiyon piyasalarında işlem yapılmayacak.

AVRUPA BORSALARINDA KARMAŞIK SEYİR

Avrupa borsalarında dün İtalya hariç negatif bir seyir hakimdi. İngiltere ve Fransa'da borsalar erken kapanırken, Almanya ve İtalya yılbaşı tatili nedeniyle işlem yapmadı. İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,35, Almanya'da DAX 40 endeksi yüzde 0,38, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,57 düşerken, İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi yüzde 0,07 yükseldi.

ASYA PİYASALARINDA HAREKETLİLİK

Asya tarafında Çin piyasalarında satıcılı bir seyir izlenirken, Hong Kong'da sınırlı bir yükseliş kaydedildi. Çin'de aralık ayı imalat sanayi PMI verisi 50,1 ile genişleme bölgesinde kalırken, hizmet sektörü PMI 52,2 olarak gerçekleşti. Güney Kore'de siyasi belirsizliklerin devam ettiği bildirildi.

BORSA İSTANBUL'DA DÜŞÜŞ SÜRÜYOR

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, dün yüzde 1,35 düşüşle 9.889,71 puandan kapanış yaptı. Dolar/TL yüzde 0,4 artışla 35,3228'den kapanırken, bugün yatay bir seyir izliyor.