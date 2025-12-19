Küresel piyasalar pozitif seyrediyor

Küresel piyasalar, ABD'de enflasyondaki yavaşlamaya işaret eden veriler ile Japonya Merkez Bankasının (BoJ) faiz artırımı sonrası pozitif seyrediyor.

Dünyanın en büyük ekonomisi olan ABD'de ekonomi ve istihdama yönelik riskler para politikasındaki istikrarı tehdit etmeye devam ederken, kasım ayına ilişkin enflasyon verilerinden alınan sinyaller enflasyonist endişeleri azalttı.

ABD Çalışma Bakanlığının açıkladığı verilere göre, Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) kasımda iki aylık dönemde yüzde 0,2, yıllık bazda da yüzde 2,7 ile beklentilerin altında arttı.

Değişken enerji ve gıda fiyatlarını içermeyen çekirdek TÜFE de kasımda eylül ayına göre yüzde 0,2, yıllık yüzde 2,6 artarak beklentilerin altında gerçekleşti. Çekirdek enflasyon bu dönemde yıllık bazda Mart 2021'den bu yana en düşük seviyesini kaydetti.

Ayrıca ABD'de ilk kez işsizlik maaşı başvurusunda bulunanların sayısı 13 Aralık ile biten haftada bir önceki haftaya kıyasla 13 bin kişi azalarak 224 bine geriledi.

Analistler, ABD'de hükümetin kapanmasının ardından enflasyona ilişkin ekim ayı okumalarının eksikliği nedeniyle yatırımcıların verileri temkinli değerlendirdiğini, ancak enflasyondaki yavaşlama işaretlerinin Fed'in gelecek yıl faiz oranlarını daha da düşürmesi için zemin hazırlayabileceğini belirtti.

Para piyasalarındaki fiyatlamalarda Fed'in ocak ayında politika faizini sabit tutması yüzde 75 ihtimalle fiyatlanırken, gelecek yıl Fed'in 2 faiz indirimine gitmesi bekleniyor.

Fed yetkililerinin açıklamaları da takip edilirken, Chicago Fed Başkanı Austan Goolsbee, kasım ayı enflasyonuna yönelik, "Bunun sadece bir ay olduğunun farkındayım ve tek bir aya fazla anlam yüklemek istemezsiniz ama bu iyi bir aydı." ifadesini kullandı.

Goolsbee, enflasyonun daha fazla faiz indirimi gerektirecek ölçüde düştüğünden emin olmak için daha fazla ekonomik veri görmek istediğini ifade etti.

Trump, 901 milyar dolarlık savunma bütçesini imzaladı

ABD Başkanı Donald Trump, 901 milyar dolarlık 2026 Ulusal Savunma Yetkilendirme Yasası'nı (NDAA) imzaladı. Savunma bütçe yasası, Amerikalıların ve ABD şirketlerinin Çin ile hassas teknolojileri içeren tüm işlemlerinde Hazine Bakanlığına bildirimde bulunmalarını zorunlu kılıyor.

Söz konusu yasa tasarısı Tayvan'a 1 milyar dolarlık savunma fonu sağlarken, yine ABD'nin bölgedeki önemli müttefiklerinden Filipinler'e de 1,5 milyar dolarlık destek öngörüyor.

Bu gelişmelerle S&P 500 endeksi yüzde 0,79, Dow Jones endeksi yüzde 0,14 ve Nasdaq endeksi yüzde 1,38 yükseldi. ABD'de endeks vadeli kontratlar güne karışık başladı.

Kurumsal tarafta yarı iletken şirketi Micron'un, çarşamba günü piyasaların kapanmasının ardından açıklanan bilançosunda bellek çiplerine yönelik güçlü talebe işaret etmesi ve üç aylık finansal sonuçlarının beklentilerin üzerinde gelmesi sonrası hisseleri yüzde 10,2 değer kazandı.

Trump Media & Technology Group'un hisseleri de füzyon enerjisi şirketi TAE Technologies ile toplam değeri 6 milyar doları aşan birleşme anlaşması imzaladıklarını duyurmasının ardından yüzde 41,9 yükseldi.

ABD'nin 10 yıllık tahvil faizleri ılımlı enflasyon verileri sonrası dün 3 baz puan geri çekilerek yüzde 4,12'ye inmesinin ardından, yeni işlem gününde 4,13 seviyesinde bulunuyor. Ons altın ise Fed'in gevşeme sürecine yönelik yatırımcıların temkinli davranması ve BoJ'un sıkılaşma kararının etkisiyle yüzde 0,4 azalışla 4 bin 318 dolardan alıcı buluyor.

Fed'in ocakta politika faizini sabit tutacağına yönelik beklentilerden beslenen dolar endeksi de yeni işlem gününde yüzde 0,1 artışla 98,5 seviyesinden işlem görüyor. Brent petrolün varili ise yeni günde yatay seyirle 59,4 dolarda bulunuyor.

BoE, politika faizini 25 baz puan indirdi

Avrupa borsalarında artan küresel risk iştahı ve İngiltere Merkez Bankasının (BoE) faiz indirim kararı sonrası pozitif bir seyir izlendi. BoE, politika faizini beklentiler doğrultusunda 25 baz puan düşürerek yüzde 3,75'e çekti. Böylece banka bu yıl toplamda 100 baz puan gevşemeye gitmiş oldu.

Bankanın politika metninde enflasyonun hala hedef seviye olan yüzde 2'nin üzerinde olmasına rağmen kısa vadede hedefe doğru gerilemesinin beklendiği vurgulandı.

Avrupa Merkez Bankası (ECB) ise 3 temel politika faizini piyasa beklentileri doğrultusunda sabit tuttu. Karar sonrası açıklamalarda bulunan ECB Başkanı Christine Lagarde, enflasyon görünümünün halen dalgalı olan uluslararası ortam nedeniyle belirsizliğini koruduğunu söyledi.

Enerji fiyatlarının azalması nedeniyle enflasyonun kısa vadede yavaşlayabileceğini ifade eden Lagarde, tedarik zincirlerindeki olası sorunların, ücret baskılarının ve aşırı hava olaylarının ise enflasyonu hızlandırabilecek riskler olduğunu aktardı.

Bu gelişmelerle İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,65, Almanya'da DAX 40 endeksi de yüzde 1, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,80 ve İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi 0,82 değer kazandı. Avrupa'da endeks vadeli kontratlar güne karışık başladı.

- BoJ, politika faizini 30 yılın en yüksek seviyesine çıkardı

Asya borsaları, Japonya'da BoJ'un beklentilere paralel olarak 25 baz puan faiz artırması ve ABD'de enflasyonda yavaşlamaya işaret eden verilerin küresel risk iştahını desteklemesiyle pozitif seyrediyor.

BoJ, bugün açıkladığı para politikası kararında politika faizini 25 baz puan artırarak yüzde 0,75 seviyesine çıkardı. Söz konusu seviye son 30 yılın en yüksek seviyesi oldu.

Bankadan yapılan açıklamada, ücretlerin ve fiyatların ılımlı bir şekilde yükselmesinin beklendiği belirtilerek, reel faiz oranlarının önemli ölçüde negatif kalmasının ve destekleyici finansal koşulların ekonomik aktiviteyi desteklemeye devam etmesinin öngörüldüğü aktarıldı.

Firmaların, bu yılki güçlü ücret artışlarının ardından, gelecek yıl da ücretleri istikrarlı bir şekilde artırmaya devam edebileceği aktarılan açıklamada, ücret artışlarının fiyatlara yansımasıyla tüketici enflasyonunun ılımlı bir şekilde yükseldiği vurgulandı.

Açıklamada, reel faiz oranlarının oldukça düşük seviyelerde olduğu göz önüne alındığında, Bankanın ekonomik ve fiyat tahminlerinin gerçekleşmesi halinde faiz oranlarını artırılmaya devam edilebileceği ifade edildi.

Öte yandan, bölgede açıklanan makroekonomik verilere göre, Japonya'da ulusal enflasyon kasımda yıllık bazda yüzde 2,9 beklentilere paralel geldi.

Söz konusu gelişmelerle kapanışa yakın Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 1,1, Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 0,8, Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 0,7 ve Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,6 yükseldi.

Borsa İstanbul pozitif seyretti

Dün alış ağırlıklı bir seyir izleyen Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,43 değer kazanarak 11.335,05 puandan tamamladı.

Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP) BIST 30 endeksine dayalı aralık vadeli kontrat ise dün akşam seansında normal seans kapanışına göre yatay seyretti.

Dolar/TL, dün 42,7280'den kapanırken, bugün bankalararası piyasanın açılışında önceki kapanışın yüzde 0,1 üzerinde 42,7830'dan işlem görüyor.

Analistler, bugün yurt içinde tüketici güven endeksi ve uluslararası yatırım pozisyonu, yurt dışında ise Almanya'da üretici enflasyonu ve ABD'de Michigan Üniversitesi tüketici güven endeksi başta olmak üzere yoğun veri gündeminin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 11.400 ve 11.500 puanın direnç, 11.300 ve 11.200 puanın destek konumunda olduğunu ifade etti.

Piyasalarda bugün takip edilecek veriler şöyle:

09.30 Japonya, Boj Başkanı Ueda'nın konuşması

10.00 Türkiye, aralık ayı tüketici güven endeksi

10.00 Türkiye, ekim ayı uluslararası yatırım pozisyonu

10.00 Almanya, kasım ayı Üretici Fiyat Endeksi

10.00 Almanya, ocak ayı GfK tüketici güven endeksi

10.00 İngiltere, kasım ayı perakende satışlar

18.00 ABD, kasım ayı ikinci el konut satışları

18.00 ABD, aralık ayı Michigan Üniversitesi tüketici güven endeksi

18.00 Avro Bölgesi, aralık ayı tüketici güven endeksi