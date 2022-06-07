Küresel piyasalar karışık bir seyir izliyor - Haberler

Küresel piyasalar, tahvil getirilerindeki yükseliş ve emtia fiyatlarındaki oynaklıkla karışık bir seyir izlerken, bugün ABD'de dış ticaret verileri takip edilecek.

ABD'de cuma günü açıklanacak enflasyon verilerinin, enflasyonun zirveden dönüş sinyali verebileceği beklentisi ve Çin'de yeniden açılan ekonomiyle dün pozitif seyreden küresel piyasalarda ABD'nin 10 yıllık tahvil faizinin yüzde 3'ün üzerine çıkması tedirginliğe neden oluyor.

Dünya genelinde enflasyonun artmasında önemli rol oynayan yarı iletken çipler, gübre ve navlun fiyatlarındaki gerileme küresel ölçekte enflasyon beklentilerini pozitif etkilerken, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) gelecek hafta yapacağı para politikası toplantısı öncesinde enflasyon görünümüne ilişkin veri ve haberler piyasaların odağındaki yerini koruyor.

Para piyasalarındaki fiyatlamalarda Fed'in gelecek iki toplantıda 50 baz puan faiz artırmasına kesin gözüyle bakılırken, eylül toplantısındaki faiz artışı beklentileri 50 baz puanının altına indi.

Bununla birlikte enflasyonun son 41 yılın zirvesinde seyretmesi tahvil piyasalarında satış baskısını güçlü tutarken, ABD'nin 10 yıllık tahvil faizi bu hafta yapılacak 96 milyar dolarlık borçlanma öncesinde yüzde 3,06 ile 11 Mayıs'tan bu yana en yüksek seviyeye çıktı.

Çin ekonomisinin yeniden açılması ve Avrupa Birliği ülkelerinin Rus petrolüne uyguladığı yaptırımlar sonrası petrol fiyatları 120 dolar seviyesinden alıcı bulmaya devam ediyor.

Bu gelişmelerle dün New York borsasında S&P 500 endeksi yüzde 0,31, Nasdaq endeksi yüzde 0,40 ve Dow Jones endeksi yüzde 0,05 değer kazandı. ABD'de endeks vadeli işlem kontratları yeni güne ise satıcılı başladı.

Avrupa'da gözler Avrupa Merkez Bankası'nın (ECB) perşembe günü yapacağı para politikası toplantısına çevrilirken, bankanın bu toplantıda varlık alımlarını bu ay sonunda durduracağını duyurmasına kesin gözüyle bakılıyor.

Para piyasalarındaki fiyatlamalarda ECB'nin faiz artışı konusunda nasıl bir yol izleyeceği konusunda belirsizlikler devam ederken, bankanın yıl sonuna kadar 130 baz puan faiz artırması bekleniyor.

Öte yandan, dün İngiltere Başbakanı Boris Johnson, lideri olduğu Muhafazakar Parti içerisindeki güven oylamasını 148'e karşı 211 oyla kazandı. Johnson, Başbakanlık Ofisi 10 Numara'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sırasında karantina kurallarını ihlal eden partiler düzenlenmesi nedeniyle eleştiri ve istifa baskısı altındaydı.

Dün, Almanya'da DAX 30 endeksi yüzde 1,34, İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 1, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,98 ve İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi yüzde 1,65 değer kazandı. Avrupa'da endeks vadeli işlem kontratları yeni güne ise düşüşle başladı.

Asya'da Çin'in Kovid-19 salgınını kontrol altına almasının ardından ekonominin yeniden açılmaya başlaması ve teknoloji şirketleri üzerindeki regülasyonlarda sona gelindiğine ilişkin haberler fiyatlamalarda etkili oluyor.

Çinli regülatörlerin teknoloji firması Didi üzerindeki çalışmalarında sona yaklaştığı ve yakında yeni müşteri almasına onay verilebileceği haberiyle şirketin ABD'deki hisse fiyatı yaklaşık yüzde 20 yükseldi.

Söz konusu gelişmelerle ABD'de işlem gören Çinli şirketler dün önemli yükseliş kaydederken, ABD'de işlem gören Çinli şirketlerin bulunduğu Nasdaq Golden Dragon Çin endeksi dün yüzde 5,4 değer kazandı.

Öte yandan, bölgede enflasyonla mücadelede merkez bankaları sert adımlar atmayı sürdürüyor. Avustralya Merkez Bankası (RBA) politika faizini 50 baz puanla beklentilerin üzerinde artırarak yüzde 0,85'e çıkardı.

Bankadan yapılan açıklamada, makroekonomik verilere göre pozisyon almaya devam edecekleri ve enflasyonla mücadelede yapılması gereken her şeyi yapmayı sürdürecekleri belirtildi.

Bölgede açıklanan makroekonomik verilere göre, Japonya'da öncü endeks nisanda yüzde 2,1 arttı.

Bu gelişmelerle, kapanışa yakın Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 0,1 yükselirken, Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,2, Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 1 ve tatilden dönen Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 1,7 değer kaybetti.

Yurt içinde, dün 2.654,41 puanla tüm zamanların en yüksek seviyesini gören BIST 100 endeksi, günü de rekor kapanış seviyesi olan 2.648,12 puandan tamamladı.

Dolar/TL dün yüzde 1 değer kazanarak 16,5812'den kapanmasının ardından bugün bankalararası piyasanın açılışında 16,6340 seviyesinde işlem görüyor.

Analistler, bugün yurt içinde veri gündeminin sakin olduğunu, yurt dışında ise Almanya'da fabrika siparişleri, İngiltere'de hizmet sektörü ve bileşik Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) ve ABD'de dış ticaret açığı verilerinin takip edileceğini ifade ederek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 2.650 ve 2.690 seviyelerinin direnç, 2.620 puanın destek olarak öne çıktığını söyledi.

Piyasalarda bugün takip edilecek veriler şöyle:

09.00 Almanya, nisan ayı fabrika siparişleri

11.30 İngiltere, mayıs ayı hizmet sektörü ve bileşik PMI

15.30 ABD, nisan ayı dış ticaret açığı