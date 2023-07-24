Küresel Ekonomi Yüksek Faizler Sonrası Zorluklarla Karşı Karşıya

ING Think Makroekonomi Küresel Başkanı Carsten Brzeski ve abrdn'nin Yatırım Direktörü James Athey'nin açıklamalarına göre, yüksek faizlerin etkisiyle emlak, inşaat ve yenilenebilir enerji gibi faize duyarlı yatırımlarda negatif sonuçlar görüleceği belirtiliyor. Ayrıca, ABD'de birçok şirketin borçlarını ödeyemeyecek durumda olduğu ifade ediliyor.

6 Nisan 1920

1- Küresel ekonomi, yüksek faizler sonrası yeni zorluklarla karşı karşıya

ING Think Makroekonomi Küresel Başkanı Carsten Brzeski: "Yeni finansman talepleri sendelemeye başladı ve bu da yakın zamanda emlak, inşaat ve yenilenebilir enerji gibi faize duyarlı yatırımlarda negatif sonuçlara yol açacak"

Merkezi Birleşik Krallık'ta bulunan uluslararası yatırım ve varlık yönetim şirketi abrdn'nin Yatırım Direktörü James Athey: "İsveç, Avustralya ve Yeni Zelanda gibi ekonomilerde konut fiyatları ve tüketicilerin borçluluklarında dramatik artışlar görüldü. Bu değişen dinamikler, önümüzdeki yıl bu ekonomilerde talebin büyük ölçüde yavaşlayacağını gösteriyor"

"(ABD'de) Russell 3000 endeksindeki 205'in üzerinde şirket 'zombi' olarak tanımlanabilir, yani bu şirketler sadece borçlarının faizini ödemek için bile yeterli kar elde edemeyen şirketler"

(Nuran Erkul/Londra)

2- Türksat'ın yerli ve milli AR-GE ürünleri IDEF 2023'te görücüye çıkacak

Şirket, yarın başlayacak 16'ncı Uluslararası Savunma Sanayii Fuarı'nda Türkiye'nin yerli ve milli askeri sınıf PeycOn uydu antenlerinin yanı sıra yeni AR-GE ürünleri Türksat IoTLink-Static ve Türksat HUB-KT modemlerini sergileyecek

(Mustafa Çalkaya/Ankara)

3- Depremler Hatay'daki 18 bin 711 araçta hasara neden oldu

Enkazdan çıkarılan araçlar, inceleme sonucu sahiplerine tutanakla teslim ediliyor

Vali Mustafa Masatlı: "Devletimiz bugüne kadar olduğu gibi bundan sonraki süreçte de tüm kurumlarıyla medeniyetler şehri Hatay'ımızda yaraları hızla sarmak için çalışmalarını sürdürecektir"

(Bilal Kahyaoğlu-Cihan Okur/Hatay) (Fotoğraflı-Görüntülü)

4- Konya'da üretilen makineli tabanca "Mohaç" IDEF'te sergilenecek

Huğlu Av Tüfekleri Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Naci Tanık:

"Muadillerine göre daha kısa ve hafif. Tasarımı mühendislerimize ait olan bir model. Türk savunma sanayimize hayırlı olsun. Marka, patent ve belgelendirme süreçleri bitti"

(Abdullah Doğan/Konya) (Fotoğraflı-Görüntülü)

5- Hamza bebeğin görebilmesi için Batman-Ankara hattındaki zamanla yarış mutlu bitti

Sağlık Bakanlığına ait ambulans uçakla Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne getirilen 35 günlük bebeğin nadir göz ameliyatını gerçekleştiren Dr. Hüseyin Baran Özdemir: "Zamanında müdahale edebildiğimiz için bebeğimiz görme konusunda bir sorun yaşamayacak, durumu gayet iyi"

Anne Fazilet Arslan: "Devletimize, doktorlarımıza çok teşekkür ediyorum. Geç kalınsaydı bebeğim kör olabilirdi ama çok şükür sağlığına kavuştu"

(Burcu Çalık/Ankara) (Fotoğraflı-Görüntülü)

6- Emtia piyasasındaki yükseliş eğilimi devam ediyor

Fed'in faiz artırımına son vereceğine yönelik öngörülerin yanı sıra Ukrayna-Rusya savaşından kaynaklı jeopolitik riskler ve hava sıcaklıklarının rekor seviyelere ulaşmasıyla artan endişeler emtia piyasasındaki yükselişi destekledi

Altının ons fiyatı 1.987,5 dolarla 17 Mayıs'tan bu yana en yüksek seviyesini test etmesinin ardından haftayı yüzde 0,3 artışla tamamlayarak yükseliş eğilimini üst üste 3. haftaya taşıdı

(Burhan Sansarlıoğlu-Muhammed Said Tanıl/İstanbul)

7- Muaythai için "bir şort, bir tişort" yeterli

Federasyon başkanı Hasan Yıldız:

"Muaythai yapmak için bir şort, bir tişört... Ayakkabıya bile gerek yok"

"2019'dan sonra ilk üçlere girmeye başladık, sonra dünya şampiyonlukları geldi"

(Musa Samur/Ankara) (Fotoğraflı-Görüntülü)

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