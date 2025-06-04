Kurban Bayramında Sağlıklı Et Tüketimi İçin Öneriler

Lokman Hekim Sağlık Grubu Diyetisyeni Zeynep Rümeysa Halıcı, Kurban Bayramı'nda sağlıklı et tüketiminin kurbanlık hayvanın seçiminden başlayarak kesim aşaması, dinlendirme ve saklama koşullarına kadarki süreci de içerdiğini belirtti.

Sağlık grubundan yapılan açıklamada görüşlerine yer verilen Halıcı, bayramda sağlıklı et tüketimi için kurbanlık hayvan seçiminden etin saklama koşullarına kadar dikkat edilmesi gereken konulara ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Halıcı, doğru hayvan seçiminin hem dini vecibelerin hem de insan sağlığının gereği olduğunu anımsattı.

Kurban ibadetinin en temel adımının sağlıklı bir hayvan seçimi olduğunu aktaran Halıcı, "Hayvanın sadece ibadete uygun olması değil, insan sağlığına uygun et sağlayacak şekilde seçilmesi gerekir. Aşırı zayıf, topallayan, deri hastalığı bulunan ya da ağız-burun akıntısı olan hayvanlar kesinlikle alınmamalıdır." ifadelerini kullandı.

Kesim öncesi hazırlık süreci etin kalitesini belirliyor

Kurbanlık hayvanın kesim öncesinde 6-12 saat dinlendirilmesi gerektiğini kaydeden Halıcı, bu sürecin hayvanın fiziksel yorgunluğunu azalttığını, kas yapısını gevşetip, strese bağlı hormonal bozulmaları en aza indirdiğini ve ani hareketlerle zarar görmesini de önlediğini aktardı.

Halıcı, kesimden 8-12 saat önce hayvana yem verilmemesi sadece su verilmesi gerektiğini vurgulayarak, "Aç bırakmak hijyen açısından önemlidir. Mide ve bağırsakların dolu olması kesim sırasında kirlilik riskini artırır. Aynı zamanda organların çıkarılması kolaylaşır ve etin kokmaması sağlanır. Ancak susuz bırakmak hayvana eziyettir ve etin kalitesini olumsuz etkiler." bilgisini paylaştı.

Kurban etinin kesildikten hemen sonra değil, dinlendirildikten sonra tüketilmesi gerektiğine işaret eden Halıcı, et kesildikten sonra kasların kasıldığını ve bu sürece "rigor mortis" denildiğini aktardı.

Halıcı, bu sertlik geçmeden et tüketildiğinde etin hem sert oldacağını hem de sindirimi zorlaşacağına dikkati çekerek, "Etin minimum 6 saat, ideal olarak 12-24 saat dinlendirilmesi gerekir. Bu süre zarfında etin iç sıcaklığı 7 santigrat derecenin altına düşmelidir." ifadesini kullandı.

Kurban etinin saklanması konusunda da bilgi veren Halıcı, kısa süreli saklamalar için buzdolabının, uzun süreli saklamalar için ise derin dondurucunun tercih edilmesi gerektiğini kaydederek, şöyle devam etti:

"Buzdolabında 0-4 santigrat derece arasında 2-3 gün saklanabilir. Etler hava geçirmez değil, hafif hava alan kaplarda veya yağlı kağıda sarılarak korunmalıdır. Derin dondurucuda ise -18 santigrat derece 6 ay güvenle saklanabilir. Etin türü ve tarihi etiketlenmeli, porsiyonlara ayrılarak muhafaza edilmelidir."

Etin sağlıklı tüketimi için porsiyon kontrolünün önemine işaret eden Halıcı, kırmızı etin doymuş yağ ve kolesterol içeriği nedeniyle kalp, hipertansiyon, gut ve böbrek hastaları için riskli olduğunun altını çizdi.

Halıcı, "Yetişkin bireylerde günlük 100-150 gram tüketim önerilir. Etin yanında lifli gıdalar, salata, zeytinyağlı sebze yemekleri ve tam tahıl ekmekleri tüketilmeli. Bu sayede hem sindirim kolaylaşır hem de denge sağlanır." değerlendirmesinde bulundu.