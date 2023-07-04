Kurban Bayramı'nda 195 Bin Araç ve 1 Milyon Kişi Gümrük Kapılarından Geçti

TİCARET Bakanlığı, Kurban Bayramı tatilinde gümrük kapılarından toplamda 195 bin 15 araç ile 1 milyon 126 bin 761 kişinin geçtiğini duyurdu. Bayram boyunca en çok kullanılan gümrük kapısı ise Kapıkule oldu.

TİCARET Bakanlığı, Kurban Bayramı tatilinde gümrük kapılarından toplamda 195 bin 15 araç ile 1 milyon 126 bin 761 kişinin geçtiğini duyurdu.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Kurban Bayramı iznini Türkiye'de geçirmek isteyen vatandaşların giriş çıkışlarının hızlı ve konforlu bir şekilde gerçekleştirebilmesi için yoğun bir mesai programı gerçekleştirildiği belirtilerek, "Bu kapsamda sınır kapılarımızdan 22 Haziran-02 Temmuz tarihleri arasında 111 bin 689 araç giriş ile birlikte 611 bin 71 yolcu ülkemize giriş yapmıştır. Aynı tarihler arasında toplamda 83 bin 326 araç çıkışı ile birlikte 515 bin 690 yolcu çıkışı gerçekleşmiştir. Kurban Bayramı boyunca toplamda 195 bin 15 araç giriş çıkışı gerçekleşirken 1 milyon 126 bin 761 yolcu giriş çıkışı olmuştur. Kurban Bayramı tatili boyunca en çok kullanılan gümrük kapımız 52 bin 30 yolcu aracı ile 214 bin 44 vatandaşımızın giriş yaptığı Kapıkule Sınır Kapısı olmuştur" denildi.