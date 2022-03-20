Kulakkaya Yaylası'nda teknoloji iş birliği zirvesi yapıldı

GİRESUN (AA) - Giresun'un 1700 rakımlı Kulakkaya Yaylası'nda Bahçeşehir Üniversitesi (BAU) ile Huawei ortaklığında "Kulakkaya Eğitim Teknolojileri ve Tasarım Zirvesi" yapıldı.

Zirvede, BAU ve dünyanın önemli bilgi ve iletişim teknolojisi markalarından biri olan Huawei Global arasında iş birliği protokolü de imzalandı.

Teknoloji ve eğitim dünyasının önemli isimlerinin de bir araya geldiği zirvede, eğitim ile teknolojinin iç içe geçtiği, eğitimde teknolojik materyallerinin kullanımının arttırılması fikri hakim oldu.

BAU Global Başkanı Enver Yücel, burada yaptığı konuşmada, kurumlar ve Türkiye adına güzel bir iş birliği yaptıklarını söyledi.

Eğitim, teknoloji, sağlık adına teknolojik olarak ne varsa Huawei ile çalışmaya karar verdiklerini aktaran Yücel, "Bugün burada bir iyi niyet sözleşmesi yapacağız. Gerek geleceğin teknolojileri sağlıkta olsun, gerekse eğitimde olsun, gerekse tarımda olsun, her alanda Huawei ile birlikte çalışmalarımızı yürüteceğiz." dedi.

Yücel, Kulakkaya Yaylası'nda program kapsamında hem bir sözleşme hem de çalıştay yaptıklarına dikkati çekerek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Artık mekanların çok fazla bir önemi yok. Dünyanın bütün mekanları öğrenmek için yeterli. Bakın Kulakkaya Yaylası bir kampüs. Biz burayı öyle teknolojilerle donatabiliriz ki eğitimlerimizin çoğunu burada da yapabiliriz. Buradan gidip başka yerde de yapabiliriz. Artık bizim sınıfların, kampüslerin dışına çıkmamız lazım. Bu mümkün mü? Mümkün. İşte buradaki tahta, bizi dünyanın her tarafıyla buluşturabiliyor. Öğretmen başına geçip yazı yazabiliyor. O zaman kampüslerin sınırları artık kalkmıştır. Yeter ki biz onun içini dolduralım, teknolojisini geliştirelim."

Yücel, eğitim grubu olarak 55 yıllık bir kurum olduklarını dile getirerek, "Bizim kurum olarak içeriğimiz var, içerik zenginliğimiz çok fazla var. Bunu teknolojiyle entegre ettiğimizde, buluşturduğumuz takdirde insanlık adına, kurumlarımız adına çok güzel işler olacak." diedi.

Huawei Türkiye Genel Müdürü Li: "Türkiye için çok büyük bir değer yaratacağına inanıyoruz"

Huawei Türkiye Genel Müdürü Jing Li ise bir ülkenin en büyük değerlerinden birinin de eğitim olduğunu vurguladı.

Bahçeşehir Üniversitesi ve eğitim kurumlarının Türkiye'de eğitimin liderliğini, lokomotifini yapan bir kurum olduğuna işaret eden Li, "Dolayısıyla inovasyon alanında, yenilikçilik alanında beraber hareket etmekten büyük mutluluk duyuyoruz. Bu anlamda bazı konu başlıkları belirledik. Örnek veriyorum; akademik işbirlikleri, beraber ortak teknolojide inovasyon konuları. İnanıyoruz ki bunlarla ilgili Türkiye'ye değer katacağız. Bunun kazan kazan bir iş birlikteliği olduğunu ve Türkiye için çok büyük bir değer yaratacağına inanıyoruz." diye konuştu.

BAU Rektörü Prof. Dr. Şirin Karadeniz, Huawei ile yaptıkları iş birliğinin özellikle 5G, büyük veri, nesnelerin interneti gibi alanlarda yeni teknolojilerin eğitime entegrasyonları ve yenilikçi çözümler geliştirilmesi üzerinden odaklandığını aktardı.

Bu alanda hem birlikte araştırma, geliştirme çalışması yapacaklarını hem de eğitimde bu yeni teknolojilerin katma değer yaratacağı alanlarda iyi örnekler geliştireceklerini kaydeden Karadeniz, "Mühendislik fakültesi öğrencilerimiz için bu yenilikçi teknolojilerin derslerini de konumlandırarak onların yeni teknolojileri daha hızlı anlamaları ve tasarlamaları için yardımcı olacağız. Kısacası aslında burada teknoloji alanındaki global bir firma ve eğitim alanındaki global bir organizasyon bir araya gelerek, güçlerini birleştiriyor." dedi.

Açılış konuşmalarının ardından zirvede, "Eğitimde Yenilikçi Teknolojiler", "Akıllı Kampüsler ve Hibrit Eğitim" konu başlıklı oturumlar gerçekleştirildi.