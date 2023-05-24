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Kula'da çeltik ekimi başladı

Kula'da çeltik ekimi başladı

Ekonomi Haberleri

Çorum'un Sungurlu ilçesinde, çeltik ekimi yapılan tek köy olan Kula köyünde çeltik ekimine başlandı.

Çorum'un Sungurlu ilçesinde, çeltik ekimi yapılan tek köy olan Kula köyünde çeltik ekimine başlandı.

Kula köyüne bağlı Paşa Çiftliği mezrasında çeltik üreticiliği yapan Fatih Altuntaş, bu yılda Allah'ın izniyle çeltik ekimine başladıklarını söyledi.

600 dekar alana çeltik ekimi gerçekleştireceklerini söyleyen Altuntaş, "Tavaları doldurup ilk etapta 60 dekar alana ekim yaptık. 20 gün süren zorlu çalışmanın ardından arazimizi hazır hale getirdik. Ekim sonrası diğer ürünler gibi işimiz bitmiyor. İlaçlaması, gübrelemesi var. Bunlar çamurun suyun içinde birçok kez tekrarlanıyor. Allah ürünümüzü bol verir inşallah" dedi. - ÇORUM

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi

Sungurlu Fatih Allah Çorum Ekonomi Haberler

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