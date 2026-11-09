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KUDAKA'nın 75 milyon TL'lik coğrafi işaretli ürün programında başvuru süresi uzatıldı

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KUDAKA'nın 75 milyon TL'lik coğrafi işaretli ürün programında başvuru süresi uzatıldı
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KUDAKA, 75 milyon TL bütçeli coğrafi işaretli ürünler mali destek programında başvuru süresini uzattı. Erzurum, Erzincan ve Bayburt'u kapsayan programda KAYS başvuruları 20 Kasım 2026 saat 23.59'a, taahhütname teslimi 27 Kasım 2026 saat 18.00'e kadar yapılabilecek.

Kuzeydoğu Anadolu Kalkınma Ajansı (KUDAKA) tarafından yürütülen 75 milyon TL bütçeli "2026 Yılı Anadoludakiler Coğrafi İşaretli Ürünlerin Üretimi ve Tanıtımı Mali Destek Programı" için başvuru sürelerinin uzatıldığı açıklandı.

Kuzeydoğu Anadolu Kalkınma Ajansı'ndan (KUDAKA) yapılan açıklamada, bölgedeki yerel değerlerin katma değerini artırmak ve pazara erişim imkanlarını güçlendirmek amacıyla başlatılan mali destek programının süresinin uzatıldığı belirtildi. Erzurum, Erzincan ve Bayburt illerini kapsayan program çerçevesinde, coğrafi işaretli ürünlerin üretim, işleme, paketleme ve tanıtım kapasitelerinin geliştirilmesi hedefleniyor.

Proje başına 10 milyon TL'ye kadar destek

Toplam bütçesi 75 milyon TL olarak belirlenen mali destek programında, uygun görülen projeler için önemli oranda hibe desteği sağlanacak. Program kapsamında proje başına verilecek asgari destek miktarı 2 milyon TL olurken, azami destek miktarının ise 10 milyon TL'ye kadar ulaşacağı bildirildi.

Güncel başvuru tarihleri açıklandı

Açıklamada, yoğun talep ve projelerin daha nitelikli hazırlanabilmesi amacıyla güncellenen yeni başvuru takvimi de paylaşıldı. Buna göre; Kalkınma Ajansları Yönetim Sistemi (KAYS) üzerinden yapılacak çevrimiçi başvurular için son tarih 20 Kasım 2026 Saat 23.59 olarak esnetildi. Başvurunun tamamlanması için gerekli olan taahhütnamelerin Ajansa teslim edilmesi için belirlenen son mühlet ise 27 Kasım 2026 Saat 18.00 old.

Programa; kamu kurum ve kuruluşları, mahalli idareler, kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları, organize sanayi bölgeleri, sanayi siteleri, birlikler, üretici birlikleri ve kooperatifler başvuru yapabiliyor. Yetkililer, başvuru sahiplerinin mağduriyet yaşamamaları için güncellenen tarihleri dikkate alarak KAYS sistemi üzerinden işlemlerini zamanında onaylamaları gerektiği uyarısında bulundu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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