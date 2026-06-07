Başkan Öztürk: 'Nitelikli işgücü sürdürülebilirliğin temelidir'

KTO'da 30. Hazır Beton ve Beton Ürünlerinin İmalatı ile Taş Ocakçılığı Faaliyetleri Meslek Komitesi, 40. Yapı Malzemelerinin İmalatı Toptan-Perakende Ticareti Meslek Komitesi ve 47. İnşaat Malzemeleri Toptan-Perakende Ticareti Meslek Komitesi İstişare Toplantısı gerçekleştirildi. Toplantıda konuşan KTO Başkanı Selçuk Öztürk, eğitimde ve istihdamda yer almayan gençlerin sisteme kazandırılması gerektiğini söyledi.

Konya Ticaret Odası (KTO), meslek komiteleriyle gerçekleştirdiği istişare toplantılarına devam ediyor. Bu kapsamda 30. Hazır Beton ve Beton Ürünlerinin İmalatı ile Taş Ocakçılığı Faaliyetleri Meslek Komitesi, 40. Yapı Malzemelerinin İmalatı Toptan-Perakende Ticareti Meslek Komitesi ve 47. İnşaat Malzemeleri Toptan-Perakende Ticareti Meslek Komitesi üyeleriyle istişare toplantısı gerçekleştirildi.

"Üyelerimizin sesini güçlü bir şekilde duyuruyoruz"

Toplantının açılışında konuşan Konya Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Öztürk, meslek komiteleriyle düzenli olarak gerçekleştirilen toplantıların, sektörlerin sorunlarını ve beklentilerini doğrudan dinleme açısından büyük önem taşıdığını söyledi. KTO'nun temel yönetim anlayışlarından birinin ortak akıl ve istişare kültürü olduğunu belirten Öztürk, "Sahada yaşanan sorunları, beklentileri ve çözüm önerilerini en doğru şekilde sektör temsilcilerimizden dinleme fırsatı buluyoruz. Bu sayede üyelerimizin sesini daha güçlü şekilde ilgili mercilere ulaştırabiliyoruz" dedi.

İstişare toplantılarında dile getirilen görüş ve önerilerin dikkatle değerlendirildiğini kaydeden Öztürk, bu taleplerin yerel yönetimler, ilgili bakanlıklar, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ile hükümet nezdinde takip edildiğini söyledi. Bugüne kadar birçok sektörel sorunun çözümünde bu toplantılarda ortaya çıkan görüşlerin önemli katkı sağladığını vurguladı.

"Konya ekonomisine katkı sağlıyoruz"

Konya Ticaret Odası'nın yalnızca hizmet veren bir kurum olmanın ötesinde, şehrin ekonomik gelişimine yön veren projeler yürüttüğünü ifade eden Öztürk, KTO Karatay Üniversitesi, KTO Teknoloji ve Eğitim Kampüsü, KTO Dış Ticaret Merkezi ve KTO Fuarcılık faaliyetleriyle üyelere ve Konya ekonomisine katkı sunmaya devam ettiklerini belirtti. Konuşmasında küresel ve ulusal ekonomik gelişmelere de değinen Öztürk, jeopolitik riskler, enerji maliyetleri, küresel ticaretteki daralma ve finansmana erişimde yaşanan zorlukların iş dünyasının gündemindeki yerini koruduğunu belirterek, "Reel sektörün en önemli beklentisi öngörülebilirlik, uygun maliyetli finansmana erişim ve yatırım ortamının güçlendirilmesi" dedi. Konya'nın tüm zorlu şartlara rağmen üretim, yatırım ve ihracatını artırmaya devam ettiğini belirten Öztürk, şehrin güçlü sanayi altyapısı, girişimcilik kültürü ve üretim kabiliyetiyle Türkiye ekonomisine önemli katkılar sunduğunu ifade etti. Organize sanayi bölgelerindeki yatırım iştahının ve üretim kapasitesinin Konya ekonomisinin dinamizmini ortaya koyduğunu vurguladı.

"Nitelikli iş gücü konusunda tüm kurumlarla ortak hareket etmeliyiz"

Nitelikli iş gücü ihtiyacının Türkiye ekonomisinin en önemli gündem maddelerinden biri olduğuna dikkat çeken Öztürk, gençlerin eğitim ve istihdama kazandırılmasının sürdürülebilir kalkınma açısından büyük önem taşıdığını ifade etti. Türkiye'de eğitimde ve istihdamda yer almayan yaklaşık 6.5 milyon gencin sistemin dışında olduğuna vurgu yapan Başkan Öztürk, "Dolayısıyla bir tarafta personel bulmakta zorlanan işletmelerimiz, diğer tarafta çalışma hayatının dışında kalan gençlerimiz bulunmaktadır" dedi.

Mesleki eğitimin güçlendirilmesi ve sektörlerin ihtiyaçlarına uygun insan kaynağının yetiştirilmesi konusunda tüm kurumların ortak hareket etmesi gerektiğini belirten Öztürk, Konya Ticaret Odası'nın eğitim ve istihdam projelerini artırarak sürdürmeye devam edeceğini söyledi. Meslek Komiteleri adına konuşan KTO 47. İnşaat Malzemeleri Toptan-Perakende Ticareti Meslek Komitesi Başkanı Mehmet Yıldırım da, gerçekleştirilen toplantının sektörler açısından oldukça kıymetli olduğunu belirterek, komiteler olarak sektörlerin sorunlarının çözümüne dönük çalışmalarını sürdüreceklerini kaydetti.

Toplantı, sektör temsilcilerinin görüş, talep ve önerilerinin değerlendirilmesiyle sona erdi. - KONYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı