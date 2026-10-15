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Kremlin'den Peskov, Ukrayna saldırılarının ABD barış girişimiyle çeliştiğini söyledi

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Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Ukrayna'nın Rusya'daki petrol rafinerilerine saldırılarını sürdürdüğünü ve bunun ABD'nin barış girişimleriyle çeliştiğini söyledi. Peskov, Rus petrol ürünlerinin dünya piyasalarına yeniden ulaşmaya başladığını belirtti.

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Ukrayna'nın Rusya'daki petrol rafinerilerine yönelik saldırılarını sürdürdüğünü belirterek, bu durumun ABD'nin barış girişimleriyle çeliştiğini söyledi.

Peskov, başkent Moskova'da gazetecilere yaptığı açıklamada, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy'nin, Rus petrol rafinerilerine yönelik saldırı yasağının kaldırıldığına ilişkin sözlerini değerlendirdi.

Rusya Başbakan Yardımcısı Aleksandr Novak'ın dün yaptığı açıklamayı hatırlatan Peskov, "Ukrayna tarafından aslında herhangi bir ateşkes uygulanmadı. Petrol rafinerilerimize ve enerji tesislerimize yönelik saldırılar bu süreçte de devam etti. Dolayısıyla burada yeni bir durum yok. Kiev yönetimi bu tesislere saldırılarını sürdürüyor ve böylece ABD'nin ve Amerikalı müzakerecilerin barış çabalarıyla ciddi şekilde çelişiyor." dedi.

Dmitriy Peskov, küresel enerji piyasalarının gergin bir dönemden geçtiğine işaret ederek, Rusya'nın önemli miktarda petrol ve petrol ürününü ihraç edememesinin de piyasalardaki olumsuz durumu etkileyen faktörler arasında bulunduğunu belirtti.

Rus petrol ürünlerinin dünya piyasalarına yeniden ulaşmaya başladığını anlatan Peskov, "Şu anda önemli miktarda dizel yakıt sevk ediliyor ve bu yakıt dünya piyasalarına ulaşmaya başladı. Bunun petrol piyasalarının istikrar kazanmasına olumlu etkisi olacak ancak piyasaları tamamen istikrara kavuşturamayacak." diye konuştu.

Peskov, Avrupa ülkelerinin söz konusu enerji anlaşmasına yönelik tutumunu da eleştirerek, Avrupa'nın anlaşmayı memnuniyetle karşılamak yerine ABD Başkanı Donald Trump'ı ve Amerikan yönetiminin kararını sert şekilde eleştirdiğini kaydetti.

Kaynak: AA
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