Kremlin Sözcüsü Peskov, akaryakıt fiyatlarına ilişkin gerekli tedbirlerin alındığını söyledi

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rusya'da akaryakıt arzındaki sorunlar konusunda hükümetin gerekli tedbirleri aldığını söyledi.

Peskov, başkent Moskova'da gazetecilerin gündemdeki bazı konulara ilişkin sorularını yanıtladı.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Belarus Cumhurbaşkanı Aleksandr Lukaşenko'nun yakında temas kurmayı planladığını dile getiren Peskov, görüşmede Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy'nin Minsk'e yönelik açıklamaları dahil çeşitli konuların ele alınacağını belirtti.

İngiltere'de İşçi Partisi liderliğinden istifa eden Başbakan Keir Starmer'ın Rusya- İngiltere ilişkilerinin "sıfır seviyesinde" tutulmasını desteklediğini ifade eden Peskov, İngiliz siyasetinde ikili ilişkilere farklı yaklaşacak bir ismin yakın dönemde öne çıkmasının zor göründüğü değerlendirmesinde bulundu.

Rusya'daki akaryakıt durumuna ilişkin Peskov, "Akaryakıt fiyatlarının serbestleştirilmesi dahil hükümet konu üzerinde çalışıyor, ilgili görüşmeler yürütülüyor ve gerekli tedbirler alınıyor." dedi.

Yasa dışı ilhak edilen Kırım'daki akaryakıt durumuna da değinen Peskov, halka yakıt tedarikinin yeniden sağlanması için yoğun çalışma yürütüldüğünü bildirdi.