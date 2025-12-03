Kredi kartlarında görülmeyen tehlike! Borcunuz gizlice büyüyor olabilir

Kredi kartı kullanımının artışıyla birlikte, her ay yalnızca asgari tutarı ödeyen tüketiciler ciddi finansal risklerle karşı karşıya kalıyor.

Ancak finans uzmanları, kısa vadede rahatlık sağlayan bu ödeme sisteminin, uzun vadede borcun hızla büyümesine neden olduğunu belirtiyor.

BORÇ FARK ETMEDEN BÜYÜYOR

Asgari ödeme yapan kullanıcıların borcunu küçültmek yerine farkında olmadan büyüttüğünü vurgulayan uzmanlar, "Kredi kartında asgari ödeme, borcu ödemek değil ertelemektir. Borç her ay birikir ve yıllarca süren bir yük haline gelir" diyor. Özellikle uzun süre sadece asgari ödeme yapanların borçlarının "kar topu etkisi" ile hızla arttığı kaydediliyor.

"KREDİ KARTINI KULLANMANIN EN PAHALI YOLU"

Uluslararası bankacılık verileri, kredi kartı borçlarına uygulanan aylık faiz oranlarının yüzde 3–4 civarında olduğunu gösteriyor. Ödenmeyen ana para her ay artarken, birkaç ay içinde borç ciddi şekilde katlanabiliyor. Bir fşnans uzmanı, sistemi şöyle özetliyor: "Asgari ödeme, kredi kartını kullanmanın en pahalı yoludur. Ana para düşmeden faiz birikmeye devam eder."

KREDİ NOTUNU DA DÜŞÜRÜYOR

Bir ay asgari ödeme yapmak kredi notunu düşürmese de, alışkanlık haline getiren kullanıcılar bankalar tarafından riskli müşteri olarak görülüyor. Bu durum, kredi başvurularının reddedilmesine, düşük limitlere ve ek kart taleplerinin onaylanmamasına yol açabiliyor. Finans analistleri, "Asgari ödeme davranışı finansal baskının göstergesidir ve bankalar bunu yakından takip eder" diyor.

İKİ AY ÖDEME YAPILMAZSA KART KAPANABİLİR

Üst üste iki ay asgari ödeme yapılmazsa, kart geçici olarak kapatılabilir; üç ay ödeme yapılmazsa yasal süreç başlar. Bu durum kredi sicilini olumsuz etkiler ve uzun vadeli finansal planlamayı zorlaştırır.

UZMANLARDAN NET TAVSİYE: YALNIZCA ACİL DURUMLARDA KULLANIN

Finans uzmanları, asgari ödemenin yalnızca acil durumlar için kullanılmasını öneriyor. Her ay mümkün olduğunca asgari tutarın üzerinde ödeme yapılmalı ve gerekirse borç taksitlendirilerek daha düşük maliyetle kapatılmalı.