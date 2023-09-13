Kozlu Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı: Halkımız 15 Ekim'den sonra balığı daha ucuz yiyecek

Kozlu Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı Kayhan : "Halkımız 15 Ekim'den sonra balığı daha ucuz yiyecek"

ZONGULDAK - Kozlu Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı Ergün Kayhan, 15 Ekim'den sonra balık fiyatlarında düşüş olmasını beklediklerini belirterek halkın daha ucuz balık yiyeceğini ifade etti.

Kozlu Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı Ergün Kayhan, 1 Eylül'de başlayan av sezonunu değerlendirdi. Kayhan, avlanan hamsi ve palamudun yem balığı olarak tabir edildiğini ifade ederek 15 Ekim'den havaların da soğumasıyla birlikte avlanmaların artabileceğini ifade etti. Halkın da böyle daha ucuza balık yiyebileceğini belirten Başkan Kayhan açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"2023-2024 sezonunda kıyı balıkçılığı açısından zayıftı. Kıyı balıkçılığı açısından palamut avcılığı başladı. Endüstriyel balıkçılık açısından da hamsi var. Hamsi yakalandı ama yeterli düzeyde değil. 3 gündür balıkçılarımız çok güzel palamut yakalıyor. Akşamları çıkan balıkçılarımız 150 kasa palamut yakalıyorlar. Bir haftadır poyraz rüzgarı var. Maalesef balığın havalanmasına engel oluyor. Daha sonra havalar güzel olacak. Halkımız kıyı balıkçılarımız palamudu yakaladığı sürece ucuza yiyecekler. Ucuz derken 50-100 TL arası. Hamsi erken başladı erken bitmesini istemiyoruz. Ekim ayında daha lezzetli ve daha gelişmiş göreceğiz. Kıyı balıkçılarımız bir kaç gündür havalardan memnunlar. En azından palamut yakalamaya başladılar. Halkımıza yansıması için endüstriyel olarak yakalanması gerek. Esas hamsinin zamanı Ekim 15. Ekim 15'den sonra palamut olur. Daha ana balık yakalanmadı. Yakalanan yem balığı. Daha ana balık yakalanınca halkımız hamsiyi de palamudu da daha ucuz yiyecek. Önümüzdeki Ekim ayın da kestane karası fırtınasından sonra balık daha da bol olacak. Umudumuz hamsi ve çinakop."