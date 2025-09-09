Hasat başladı, kilosu 60 liradan satılıyor

Çukurova'nın bereketli topraklarında yetişen ve Osmaniye'nin simgesi olan yer fıstığının önemli üretim alanlarından birisi de Adana'nın Kozan ilçesi. Kozan'da, bu yılki hasat sezonu Gökçeyol Mahallesi'nde başladı. Hasat mesaisinin sürdüğü tarlalarda, biçerlerin arkasında sıra halinde yiyecek arayan sığır balıkçıl kuşları da renkli görüntüler oluşturdu.

"KİLOSU 50-60 LİRADAN SATILIYOR"

70 dönüm alana ekim yapan üretici Adil Eker, dönümde 450-500 kilogram arasında verim aldıklarını belirtti. Eker "Bölgemizde ilk hasat başladı. Verim güzel. Şu an fiyatlar 50-60 TL arasında ama önümüzdeki haftalarda hasat arttıkça düşecektir. Girdi maliyetlerimiz yüksek, fiyatlar bu seviyede kalırsa çiftçi için güzel bir sezon olur. Osmaniye ve Kozan da akla geliyor, kaliteli fıstık buralarda yetişiyor" dedi. Hasada başlayan üreticilerden Nejat Bayrak da verimin iyi olduğunu ifade etti.

Diğer bir üretici Birkan Bayrak "Fıstık hasadı başladı. Gübre ve mazot maliyetleri yüksek, Kozan'da kuraklık var. Şu an 50'nin üzerinde olan fiyatlar iyi ama altına düşerse bizler için zor olur" diye konuştu.