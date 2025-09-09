Haberler

Hasat başladı, kilosu 60 liradan satılıyor

Hasat başladı, kilosu 60 liradan satılıyor
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Adana'nın Kozan ilçesinde yer fıstığı hasadı başladı. İlk hasatta kilogramı 50-60 TL'den alıcı bulan fıstık, üreticilerin yüzünü güldürürken biçerlerin arkasından yiyecek arayan kuşlar ise görsel şölen sundu.

Çukurova'nın bereketli topraklarında yetişen ve Osmaniye'nin simgesi olan yer fıstığının önemli üretim alanlarından birisi de Adana'nın Kozan ilçesi. Kozan'da, bu yılki hasat sezonu Gökçeyol Mahallesi'nde başladı. Hasat mesaisinin sürdüğü tarlalarda, biçerlerin arkasında sıra halinde yiyecek arayan sığır balıkçıl kuşları da renkli görüntüler oluşturdu.

Hasat başladı, kilosu 60 liradan satılıyor

"KİLOSU 50-60 LİRADAN SATILIYOR"

70 dönüm alana ekim yapan üretici Adil Eker, dönümde 450-500 kilogram arasında verim aldıklarını belirtti. Eker "Bölgemizde ilk hasat başladı. Verim güzel. Şu an fiyatlar 50-60 TL arasında ama önümüzdeki haftalarda hasat arttıkça düşecektir. Girdi maliyetlerimiz yüksek, fiyatlar bu seviyede kalırsa çiftçi için güzel bir sezon olur. Osmaniye ve Kozan da akla geliyor, kaliteli fıstık buralarda yetişiyor" dedi. Hasada başlayan üreticilerden Nejat Bayrak da verimin iyi olduğunu ifade etti.

Hasat başladı, kilosu 60 liradan satılıyor

Diğer bir üretici Birkan Bayrak "Fıstık hasadı başladı. Gübre ve mazot maliyetleri yüksek, Kozan'da kuraklık var. Şu an 50'nin üzerinde olan fiyatlar iyi ama altına düşerse bizler için zor olur" diye konuştu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi
Bütün ülkenin tanıdığı vücut geliştirmecinin acı sonu

Bütün ülkenin tanıdığı vücut geliştirmecinin acı sonu
Haberler.com
500

Yorumlar (1)

Haber Yorumlarıoğuz:

hadi bereketli olsun bol kazançlı olsun alın teri helal para allah daha çok varsin

Yorum Beğen7
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Erling Haaland kaza yaptı! Son halini görenler tanıyamıyor

Haaland kaza yaptı! Son halini görenler tanıyamıyor
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.