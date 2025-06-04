Kozan'da Kadınlardan Geleneksel Baklava Üretimi ile Ekonomik Destek

Adana'nın Kozan ilçesinde dayanışma örneği sergileyen 2 kadın bayram öncesi geleneksel baklava yapımını kazanca dönüştürdü. Sipariş üzerine günde 10-12 tepsi baklava hazırlayan kadınlar, ev ekonomilerine destek olarak örf ve adetleri de yaşatmaya katkı sağladı.

Kozan'da ev hanımı 3 çocuk annesi Sevil Aksoy ile 2 çocuk annesi Gönül Acar, Kurban Bayramı öncesinde geleneksel el yapımı baklava üretimine başladı. Sadece kendi aileleri için değil, çevreden gelen siparişler doğrultusunda da üretim yapan kadınlar, bayram hazırlıklarını ekonomik kazanca çevirmeyi başardı.

"Gelenek ekonomiye dönüştü"

Arkadaşlarıyla birlikte başladıkları bu girişimin zamanla gelir kapısına dönüştüğünü belirten Gönül Acar, "Evli, iki çocuk annesiyim. Arkadaşlarımın önerisiyle her bayram geleneksel olarak hazırladığımız ev yapımı baklavayı ve yöresel ürünleri, sipariş alarak satmaya başladık. Doğal ürünleri tercih eden, çalışıp kendi yapmaya vakti olmayan kadınlar özellikle bizden alışveriş yapıyor. Günde 10-12 tepsi baklava hazırlıyoruz. Ayrıca ev yapımı şehriye, mantı, içli köfte ve ekşili köfte de en çok sipariş aldığımız ürünler arasında" dedi.

"Doğal ürünlere ilgi arttı"

3 çocuk annesi Sevil Aksoy ise özellikle son dönemde gıda denetimlerinde çıkan olumsuzluklar nedeniyle ev yapımı ve doğal ürünlere olan ilginin arttığını söyledi. Aksoy, "Başta sadece evimiz için hazırlıyorduk. Çevremizden gelen yoğun beğeni üzerine bu işi büyütmeye karar verdik. Kozan'da üretilen doğal tereyağı ve yerli cevizle lezzetli baklavalar yapıyoruz. Glikoz kullanmıyoruz. Antep baklavası kadar meşhur olmasa da Adana'nın 10 katlı ev baklavası bölgemizde yoğun ilgi görüyor. Bu iş, kadın dayanışmasının güzel bir örneği oldu. Her kadının evinde başarabileceği bir iş olduğuna inanıyorum" diye konuştu. - ADANA