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Köyceğiz'de sığla yağı ve buhuru üretimi başladı

Köyceğiz'de sığla yağı ve buhuru üretimi başladı
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Muğla'nın Köyceğiz ilçesinde binlerce yıllık geçmişe sahip sığla ağaçlarından yağ ve buhur üretimine başlandı. Yeni kapalı ısıtma sistemiyle yapılan üretimde bu yıl 1 ton sığla yağı, 3 ton sığla buhuru hedefleniyor.

Muğla'nın Köyceğiz ilçesindeki sığla ormanlarında sığla yağı ve buhuru üretim çalışmaları başladı.

Muğla Orman Bölge Müdürlüğünce yürütülen çalışmalar kapsamında geçmişi binlerce yıl öncesine dayanan ve bölgeye özgü sığla ağaçlarından elde edilen ürünlerin üretim süreci başladı.

Muğla Orman Bölge Müdürü Mustafa Ülküdür, Bölge Müdür Yardımcısı Ersen Çetin ile birlikte Köyceğiz'in Kavakarası bölgesindeki üretim sahalarında incelemelerde bulundu. Ziyarette Köyceğiz Orman İşletme Müdürü Volkan Aydın ve teknik personel de yer aldı.

Heyet, ilk olarak Beyobası Orman İşletme Şefliği sınırlarındaki sığla yağı üretim sahasında kabuk kızıllatma ve kazıma çalışmalarını inceledi.

Daha sonra Kavakarası Mahallesi'ndeki üretim tesisine geçen ekip, ağaçlardan elde edilen kabukların kaynatılması, preslenerek sığla yağı çıkarılması ve geriye kalan kabuklardan sığla buhuru elde edilmesi süreçlerini takip etti.

Köyceğiz'deki üretim çalışmalarında bu yıl kapalı ısıtma sistemi kullanılmaya başlandı. Daha önce açık alanda yakılan ateşle büyük kazanlarda gerçekleştirilen kaynatma işlemleri, Muğla Orman Bölge Müdürlüğü ile Güney Ege Kalkınma Ajansının (GEKA) destekleriyle kurulan yeni sistem ve ekipmanlarla gerçekleştiriliyor.

Bölge Müdürü Ülküdür, yeni sistemle yürütülen üretim faaliyetlerini yerinde inceleyerek yetkililerden bilgi aldı.

Sığla yağı üretimi yapılacak ağaçlar, ihale usulüyle belirlenen alanlarda orman ekiplerince tespit ediliyor. Nisanda başlayan ve ekim ayına kadar süren süreçte, ağaçlardan elde edilen kabuklar Kavakarası Mahallesi'ndeki tesiste işlenerek sığla yağı ve buhuruna dönüştürülüyor.

Yüksek ekonomik değere sahip ürünlerin üretiminde Kavakarası ve çevresindeki mahallelerde yaşayan vatandaşlar istihdam ediliyor.

İç ve dış piyasada alıcı bulan sığla yağı üretiminin, hem orman köylüsüne gelir sağladığı hem de ülke ekonomisine katkı sunduğu belirtildi.

Bu yıl 50 hektarlık alanda 1 ton sığla yağı ve 3 ton sığla buhuru üretimi hedefleniyor.

Kaynak: AA / Durmuş Genç
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