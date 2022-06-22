KOSGEB, mobilya üretip satanlara 50 bin TL hibe desteği verecek

Küçük ve orta boy firmalara ve yeni girişimcilere sağladığı desteklerle üretim gücünün artmasında önemli rol oynayan Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı mobilya sektörüne de destek verecek. KOSGEB bu amaçla "Mobilya İmalatı Hibe Desteği"ni hayata geçirdi. Alınan bilgiye göre, mobilya imalatı desteği, mobilya üretip bu mobilyaları satmak isteyen girişimcilere verilecek.

HAZIR MOBİLYALARI SATMAK İSTEYENLERE KREDİ DESTEĞİ YOK

KOSGEB'in sağladığı mobilya imalat desteğine, hem beyaz eşya hem de diğer mobilyalar dahil olacak. Ancak hazır mobilyaları satmak için bir iş yeri açmak isteyen bireylere bu destek kredisi verilmeyecek. Yapılan açıklamada, "Destek, fabrikalarda kendi ürettiği mobilyaları satmak için bir dükkân açmak isteyen vatandaşlara verilmektedir. Mobilya imalat desteği kredisini almak isteyen girişimci bireylerin, öncelikle hangi türden mobilya üretimi yapacağına karar vermesi gerekmektedir" denildi.

C-31 KODLU MOBİLYAYI KAPSIYOR

Açıklamada, mobilya imalat etmek isteyenlerin öğrenmesi gereken ilk konunun mobilya kodları olması gerektiğine dikkat çekilerek C-31 türü mobilyaların destekleneceği belirtildi. Mobilya imalat desteği almak isteyen vatandaşların, KOSGEB'den alabileceği hibe desteğinin en fazla 50 bin Türk Lirası olduğu kaydedilen açıklamada, "Ancak, daha fazla desteğe ihtiyacı olanlar, aynı başvuru yöntemiyle geri ödemeli faizsiz kredi seçeneklerini değerlendirebilir. Alınabilecek geri ödemeli faizsiz kredi üst limiti ise 100 bin TL'dir" denildi.

MOBİLYA İŞ PLANI GEREKİYOR

Açıklamada, mobilya imalat desteği verilecek girişimcilerden bazı şartlar arandığı belirtilirken, şu noktalara dikkat çekildi:

"Mobilya imalat desteği için aranan şartlara uygun olan girişimciler, başvuru beyanlarını, ikamet ettikleri KOSGEB Hizmet Müdürlüğü'ne yapmalıdır. Bu şartlar; Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak, 18 yaşından büyük olmak, KOSGEB Girişimcilik Sertifikası sahibi olmak, KOSGEB Mobilya İş Planına sahip olmak. Diğer KOSGEB kredi desteklerinden farklı olarak bu destekte, mobilya iş planına sahip olmanız beklenmektedir."