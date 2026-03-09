Körfez'de artan askeri gerilim kruvaziyer turizmi ve ulaşım sektörünü olumsuz etkiledi

ABD ve İsrail'in İran'a yönelik saldırılarının ardından tırmanan askeri gerilim, Basra Körfezi'nde güvenlik dengelerinin yanı sıra kruvaziyer turizmi ve ulaşım sektörünü de derinden etkiledi.

AA muhabirinin derlediği bilgilere göre, Körfez ülkelerinde hava sahalarının kapanması, liman faaliyetlerinin aksaması ve Hürmüz Boğazı'ndaki güvenlik riskleri, uluslararası seyahat ve kruvaziyer turizmini doğrudan etkileyen geniş çaplı bir krize dönüşmüş durumda bulunuyor.

Dubai, Abu Dabi ve Doha limanlarında demirleyen en az 6 kruvaziyer gemisinde bulunan binlerce yolcu gemilerden ayrılamazken, bölgedeki hava trafiğinin durması yolcuların ülkelerine dönüşünü de belirsizliğe sürüklüyor.

Kruvaziyer sektöründe yaşanan bu durum, salgın döneminden bu yana sektörün karşılaştığı en ciddi krizlerden biri olarak değerlendiriliyor. Gemilerin limanlarda beklemek zorunda kalması, şirketlerin operasyonel maliyetlerini artırırken, iptal edilen seferler ve yapılması gereken geri ödemeler de finansal yükü büyütüyor.

Özellikle bu bölgede sezonun sonuna yaklaşılırken gemilerin Avrupa sularına yeniden konumlandırılamaması, yaz aylarında Akdeniz ve Avrupa kruvaziyer programlarında zincirleme aksamalara yol açabilecek bir risk olarak görülüyor.

Askeri gerilimin uzaması halinde Körfez Bölgesi'nin turizm gelirlerinde ciddi kayıplar yaşanabileceği ve özellikle kruvaziyer turizmi ile hava ulaşımı merkezli ekonomik faaliyetlerin uzun süreli bir belirsizlikle karşı karşıya kalabileceği belirtiliyor.

"Gemiler, denize açılmanın güvenli olduğuna karar verildiğinde limanlardan ayrılacak"

Amerikalı kruvaziyer turizmi uzmanı ve "The Cruise Guy" markasının kurucusu Stewart Chiron, AA muhabirine yaptığı değerlendirmede, bölgede yaşanan çatışma nedeniyle Basra Körfezi'nde seyreden 6 kruvaziyer gemisinin güvenli liman aramak için Abu Dabi ve Dubai'ye yönelmek zorunda kaldığını söyledi.

Chiron, çatışmadan etkilenen kruvaziyer şirketlerinin, yolcuların ve gemilerin güvenliğini sağlamak için yoğun çaba gösterdiğini ifade ederek, "Şirketler, yolcuların ülkelerine geri gönderilmesi süreçlerini yürüttü. Gemiler, denize açılmanın güvenli olduğuna karar verildiğinde limanlardan ayrılacak. Bölgedeki gelecek seferlerin ise iptal edildiği bildirildi." dedi.

Mısır'daki Nil Nehri üzerinde tur düzenleyen kruvaziyerlerin ise ilk tepkilerde bazı erken önlemler aldığına işaret eden Chiron, "Etkilenen nehir kruvaziyer şirketlerinin esnek iptal politikaları uyguladığı ve planlanan seferlere devam ettiği görülüyor." diye konuştu.

"Kruvaziyer şirketleri, güvenli olduğu takdirde gemilerini başka bölgelere kaydırabilir"

Stewart Chiron, bölgede yaşanan gelişmelerin ekonomik etkilerinin kruvaziyer şirketlerini farklı şekillerde etkileyeceğini aktararak, Körfez Bölgesi'ne yapılan seferlerin mevsimlik olduğunu ve diğer bölgeler kadar popüler olmadığını dile getirdi.

Kruvaziyer yolcularının cazip fırsatlar sunulduğunda son dakika rezervasyonları yapmaya oldukça yatkın olduğunu anlatan Chiron, "Otellerden farklı olarak kruvaziyer şirketleri, güvenli olduğu takdirde gemilerini başka bölgelere kaydırabilir ve alternatif destinasyonlar sunarak yaklaşan seferleri kurtarmaya çalışabilir. " diye konuştu.

Chiron, Körfez Bölgesi'ndeki mevcut sezonun fiilen sona ermiş durumda olduğunu anımsatarak, "Bölgedeki çatışmanın gelecek sezon üzerindeki etkileri büyük ölçüde mevcut durumun ne kadar hızlı çözüleceğine bağlı olacaktır. Etkilenen kruvaziyer şirketleri, gelecek sezon daha güvenli destinasyonlara yönelmeyi ve rezervasyonlarını garanti altına almak amacıyla gelecek sezonu iptal etmeyi de değerlendirebilir." değerlendirmesinde bulundu.