Köprübaşı'nda kış çileği 200 TL'den alıcı buluyor
Manisa'nın Köprübaşı ilçesinde dört mevsim süren çilek üretimi, Aralık ayında da yoğun talep görüyor. Üreticiler, 200 liradan satışa sunulan çilekleri hem pazarlarda hem de tarladan toplamak isteyen vatandaşlar için üretiyor.

Kış ayında da üretime devam ettiklerini söyleyen çilek üreticisi Rahim Özcan, örtü altında 6 dekar alanda üretim yaptığını belirterek, "Köprübaşı çileği hem açık arazide hem de sera altında yetişiyor. Fiyatlar sezonuna göre gayet iyi. Kilosu 200 liradan başlıyor, toptancı ilgisi güzel. Hatta bazı alıcılar kendileri tarlaya girip topluyor. Yüzümüz gülüyor, cebimiz para görüyor. İlçemizde dört mevsim çilek hasadı yapılabiliyor. Köprübaşı çileği artık markalaşmış bir ürün" dedi.

Köprübaşı çileğinin Türk Patent ve Marka Kurumu tarafından coğrafi işaret ile tescillendiğini hatırlatan Özcan, ürünün her mevsim aranır hale geldiğini vurguladı.

Köprübaşı İlçe Tarım ve Orman Müdürü Alptekin Sağıroğlu ise çilek üretiminin ilçe ekonomisi için önemine değinerek, "Toplam 4 bin dekarda yaklaşık 500 üreticimiz çilek yetiştiriyor. Kış sezonunda üretimi artırmak için tünel sera çalışmalarını genişletiyoruz. Köprübaşı çileği tadı, aroması ve kalitesiyle fark oluşturuyor. Çiftçilerimize teknik desteği sürdürüyoruz. Allah kazançlarını bereketli eylesin" ifadelerini kullandı. - MANİSA

