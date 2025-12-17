Kooperatiflerin kalkınmada rolü masaya yatırıldı

Birleşmiş Milletler (BM) 2025 Uluslararası Kooperatifler Yılı kapsamında düzenlenen panelde kooperatiflerin sürdürülebilir kalkınmadaki rolü ve Bartın'da kooperatifçilik faaliyetleri konuşuldu.

Bartın Üniversitesi (BARÜ) İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi (İİBF) ile Bartın Ticaret İl Müdürlüğü tarafından Birleşmiş Milletler (BM) 2025 Uluslararası Kooperatifler Yılı kapsamında kooperatifçilik kültürünün genç nesillere aktarılması, toplumda farkındalık oluşturulması ve dayanışma ruhunun pekiştirilmesi amacıyla bir panel düzenlendi.

"Uluslararası Kooperatifler Yılı ve Bartın'da Kooperatifçilik" başlıklı etkinliğin açılış konuşmasını yapan BARÜ İİBF Dekanı Prof. Dr. Metin Saban, "Türk milletinin sahip olduğu imece kültürü ve Ahilik geleneği medeniyetimizin birlik, yardımlaşma, dayanışma ve iş birliğini yansıtan geleneklerindendir. Benzer şekilde kooperatifçilik de ekonomik kalkınma, toplumsal dayanışma ve yerel üretimin desteklenmesi açısından önemli bir işletme modelidir. Bugün farklı kurumlardan konuklarımızın bilgiler vereceği etkinlikte kooperatifçilik faaliyetlerini ele alacağız." dedi.

Bartın Ticaret İl Müdürü Erhan Özcan ise "Kooperatifler sahip olduğu ilke ve değerler gereği iklim değişikliği, yoksullukla mücadele, bilgi güvenliği, dayanışma, paylaşma gibi pek çok konuda aktif rol oynamaktadır. Bartın'da 80 adet kooperatif kurulmuştur. Özellikle gençlerimizin teknoloji ve yeniliğe olan hakimiyetiyle imece ve Ahilik geleneğinin bir araya geldiği kooperatifçilik kültürü daha da gelişecektir. Gençlerimiz bu modeli yalnızca benimsemeyecek yeniden yorumlayacaktır. Uluslararası Kooperatifler Yılı dolayısıyla düzenlenen bu organizasyonun hayatımızın her alanında olan kooperatiflerimize yönelik farkındalığı artıracağına inanıyorum" diye konuştu.

Etkinlik, Türkiye'de kooperatifçiliğin öneminin vurgulandığı Uluslararası Kooperatifler Yılı için hazırlanan kamu spotu filminin izlenmesinin ardından panelle devam etti. Panelin moderatörlüğünü BARÜ İİBF Uluslararası Ticaret ve Lojistik Bölümünden Prof. Dr. Selma Aytüre yaptı. Türk Kooperatifçilik Kurumu Başkanı ve Karabük Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ali Fuat Ersoy, "Sürdürülebilir Kalkınmada Kooperatiflerin Rolü" başlıklı konuşmasında kooperatiflerin çalışmalarını, kalkınmaya farklı boyutlardaki desteklerini anlattı. Esnaf, Sanatkarlar ve Kooperatifçilik Genel Müdürlüğü Ticaret Uzmanı Ahmet Varlı, "Ülkemizde Kooperatifçilik ve Kampüs Kooperatifleri?" başlığında ülkemizde kooperatif sektörü, önemli kooperatif birlikleri, kampüs kooperatifleri, platform kooperatifçiliği ve yapay zeka kooperatifleri üzerine kapsamlı bilgiler verdi.

Türk Kooperatifçilik Kurumu Yönetim Kurulu Üyesi ve Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Finansal Bilimler Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Haşim Özüdoğru, "Türkiye'de Genç Çiftçilerin Kooperatifleşme Eğilimleri: Fırsatlar, Engeller ve Politika Önerileri" konusunda mevcut durumu, yapısal sorunlar ve çözüm önerilerini, ulusal ve uluslararası iyi uygulama örneklerini aktardı.

Kooperatiflerin sürdürülebilir kalkınmadaki rolüne dikkat çekmek ve bu alandaki farkındalığı artırmak amacıyla düzenlenen etkinlik, günün anısına çekilen fotoğrafla son buldu. - BARTIN